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▲Shawn尚融為了拍MV回到東京，他在街頭挑戰唱跳。（圖／索尼音樂提供）

音樂才子Shawn尚融今年推出洗腦心動神曲〈一個不小心〉，獲得廣大迴響，他為了尋找不同靈感，特別飛到不同城市。到了東京，果然也讓他交出新歌〈Love Is Over〉，探討「什麼叫做愛？」為了在MV中呈現在東京找愛的迷幻感，他們也特別回到日本，選擇空無一人的新宿街頭當作場景，想要營造一種瘋癲的感覺，他也首次嘗試跳舞，不禁直呼「太瘋狂了」，他也說自己會持續到不同城市，尋找更多靈感，做出更多好的作品。Shawn尚融〈一個不小心〉獲得極大迴響，也在日前頒發的金刻獎上榮獲「最佳音響獎」肯定，是他出道以來獲得的第一個音樂獎項，讓他十分開心，很感謝所有粉絲一路以來的支持。Shawn尚融也在9月開啟全新的音樂創作之旅，飛往不同城市尋找愛情的浪漫靈感，並把這些靈感化作歌曲一一推出。第一站他抵達曼谷，第二站則飛越2,096公里抵達東京，在這座五光十色的城市裡創作〈Love Is Over〉，描述在東京橫衝直撞尋找愛情的定義，和探索各種愛情模樣的旅程。Shawn尚融在今年展開音樂創作之旅，他將曼谷的迷人霓虹燈下感受到的暈船之情和最珍貴的心意，創作成暈船情歌〈一年四季都為你開花〉獻給最愛的粉絲。第二站到了東京，東京對他而言是開始音樂之路的地方，10年前組成noovy樂團就來到東京打拚，這次再回到熟悉的地方尋找創作的靈感，他交出了前衛迷幻搖滾風的〈Love Is Over〉。歌詞則以探討「什麼叫做愛？」為主軸，在形形色色的關係裡，有人認為吵鬧才是幸福，有人則用甜蜜的謊言撐起整個家，而對Shawn尚融來說，愛的模樣千變萬化，任何樣子都可以是愛。〈Love Is Over〉MV為了呈現在東京找尋愛的迷幻感，選擇在空無一人的新宿街頭為場景，因此團隊必須等到淩晨才開始拍攝，為了想要營造出一種瘋癲的畫面，Shawn尚融首次嘗試跳舞，特別請舞蹈老師編舞，讓他在東京的街頭挑戰唱跳。由於是Shawn尚融是樂團出身，自認不擅長舞蹈，因此這次突破自我要在東京大街上跳舞，他表示，是硬著頭皮上，即使半夜沒有什麼人，還是直呼：「太瘋狂了！」