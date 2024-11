我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Shawn尚融為了拍MV回到東京,他在街頭挑戰唱跳。(圖/索尼音樂提供)

音樂才子Shawn尚融今年推出洗腦心動神曲〈一個不小心〉,獲得廣大迴響,他為了尋找不同靈感,特別飛到不同城市。到了東京,果然也讓他交出新歌〈Love Is Over〉,探討「什麼叫做愛?」為了在MV中呈現在東京找愛的迷幻感,他們也特別回到日本,選擇空無一人的新宿街頭當作場景,想要營造一種瘋癲的感覺,他也首次嘗試跳舞,不禁直呼「太瘋狂了」,他也說自己會持續到不同城市,尋找更多靈感,做出更多好的作品。Shawn尚融〈一個不小心〉獲得極大迴響,也在日前頒發的金刻獎上榮獲「最佳音響獎」肯定,是他出道以來獲得的第一個音樂獎項,讓他十分開心,很感謝所有粉絲一路以來的支持。Shawn尚融也在9月開啟全新的音樂創作之旅,飛往不同城市尋找愛情的浪漫靈感,並把這些靈感化作歌曲一一推出。第一站他抵達曼谷,第二站則飛越2,096公里抵達東京,在這座五光十色的城市裡創作〈Love Is Over〉,描述在東京橫衝直撞尋找愛情的定義,和探索各種愛情模樣的旅程。Shawn尚融在今年展開音樂創作之旅,他將曼谷的迷人霓虹燈下感受到的暈船之情和最珍貴的心意,創作成暈船情歌〈一年四季都為你開花〉獻給最愛的粉絲。第二站到了東京,東京對他而言是開始音樂之路的地方,10年前組成noovy樂團就來到東京打拚,這次再回到熟悉的地方尋找創作的靈感,他交出了前衛迷幻搖滾風的〈Love Is Over〉。歌詞則以探討「什麼叫做愛?」為主軸,在形形色色的關係裡,有人認為吵鬧才是幸福,有人則用甜蜜的謊言撐起整個家,而對Shawn尚融來說,愛的模樣千變萬化,任何樣子都可以是愛。〈Love Is Over〉MV為了呈現在東京找尋愛的迷幻感,選擇在空無一人的新宿街頭為場景,因此團隊必須等到淩晨才開始拍攝,為了想要營造出一種瘋癲的畫面,Shawn尚融首次嘗試跳舞,特別請舞蹈老師編舞,讓他在東京的街頭挑戰唱跳。由於是Shawn尚融是樂團出身,自認不擅長舞蹈,因此這次突破自我要在東京大街上跳舞,他表示,是硬著頭皮上,即使半夜沒有什麼人,還是直呼:「太瘋狂了!」