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訂閱者破億的美國知名Youtuber「MrBeast」近日推出一部極度豪奢的實測影片，他試圖用膠帶來攔下一輛藍寶堅尼超跑，實測究竟要用多少捲膠帶才能夠成功擋下，未料，這部短短14秒的影片，上線5天以來竟已吸引1.76億人次觀看，而藍寶堅尼在屢屢衝撞之下，也變得面目全非。「MrBeast」在這項有趣實測中，找到了一條直線道路，並在道路兩旁放上柱子，接著使用膠帶製造宛如終點線的樣子，纏繞住兩根柱子。可看到這輛藍寶堅尼一開始輕鬆衝破膠帶，隨著膠帶數量從1捲到5000捲，藍寶堅尼皆瞬間突破。未料，來到第1萬捲後發生變化，藍寶堅尼引擎蓋在突破時瞬間被掀開，第1.5萬捲膠帶時，藍寶堅尼車頭嚴重毀損，但「MrBeast」仍持續挑戰2.5萬捲膠帶，藍寶堅尼差點無法突破，最終，在2萬5001捲時被攔下。影片上線5天已突破1.76億人次觀看，許多人看完後不禁留言直呼，「為了一部短片毀掉一輛藍寶堅尼真是瘋了」，也有人為開車的駕駛感到擔憂，「對貼膠帶和開車的人表示極大的敬意」，亦有網友質疑影片是否是AI後製，但「MrBeast」並沒有回應。關注車輛消息的外媒Jalopnik則指出，雖沒有看到這輛車的全貌，但看起來像是藍寶堅尼2008到2013年間出產的Gallardo LP 560-4 Coupe，當時價格約在20萬美金，儘管後來有所折價，仍是相當昂貴。