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中華民國全國工業總會昨（13）日拜訪總統賴清德，工總理事長潘俊榮表示，相當認同賴總統將產業及經濟訴求排在第一位，以及兩岸穩定是和平的基礎的原則，未來工總也將持續協助政府打拚，希望可以對國家有所貢獻。賴清德昨日表示，感謝工總連續17年針對各項議題和政策發表白皮書，工總的建議是政府施政重要參考，對台灣經濟發展貢獻良多，代表國人表達由衷感激。工總轉述，總統會中特別提到共同打造台灣成為AI智慧島，要做的事情很多，包括穩定供電、提供多元綠電，建立屬於台灣自己的資料中心；建置超級電腦，持續培養人才等工作。另外，總統也允諾，政府一定會穩定供電，持續推動綠能發展，尤其當先進核能的技術發展，沒有安全疑慮，能夠處理核廢料時，會啟動社會溝通，將核能列為能源選項之一。對此，潘俊榮表示，高度贊同，「總統有很好的產業戰略，尤其是AI的產業推動方向，讓企業感到非常欽佩，產業界相信，在賴總統的領導下，台灣一定有機會成為人工智慧島。」與會的工總理監事一致表示，這是一次非常成功的對話與溝通經驗，讓產業界充分了解政府的戰略方針及施政方向，未來工總也會繼續擔負政策建言者的角色，在政策推動的部分，也會和政府一起合作，不論在兩岸和平共榮、互動交流或產業均衡、人才與缺工、能源與減碳議題上，都會和政府齊步，共同面對與相互合作，以因應外部國際經貿情勢的劇烈變遷。另外，賴清德也期望，工總能研議成立準公共化幼兒園或托嬰中心，以及能夠帶頭幫員工加薪等事項。工總回覆，將努力朝此方向推動，也會鼓勵轄下159公會的會員廠商，在CSR的理念下，和政府共同推動「0到6歲國家一起養」，來凝聚員工向心力。