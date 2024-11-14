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▲向蕙玲之前都一直唱情歌，但唱過快歌後，發現更可以和粉絲拉近距離。（圖／豪記唱片提供）

向蕙玲近來推出新專輯《愛情約定》，專輯同名新歌量身打造電音神曲，日前拍攝舞曲MV，她頂著烈陽與舞群在戶外廣場狂跳50遍，沒想到卻全身濕透中暑，當場直接倒地，向蕙玲坦言，「跳舞真是我的罩門，當唱跳歌手真是太辛苦了！」雖然拍攝MV辛苦，但另個亮點就是讓一直努力尋覓良緣的向蕙玲首次披上婚紗，她心情激動的直呼，「虛幻又真實」！向蕙玲這次在MV中首次披上婚紗，她開心直說，「這是虛幻還是真實」，坦言20多歲時就很嚮往能披上婚紗當幸福的新娘，但歷經人生的成長階段，聽到許多身邊好友分享婚姻的甘苦談，現在只覺得愛情道路上，不再強求一定要遇到知音伴侶，感情也不再強求，人生的時光能多陪伴關心家人，也是一個緣分，凡事不預設立場。除了圓夢穿婚紗外，向蕙玲為了舞曲新歌也苦練舞技，頂著烈陽下，在戶外廣場與舞群熱舞，配合拍攝MV跳了50遍，她全身濕透，一度還中暑倒地，嚇壞工作人員。向蕙玲解釋，當日凌晨就開始準備工作，怎料原以為秋高氣爽的天氣，竟被烈陽逆襲，為了取鏡不同角度，不斷重複唱跳，汗如雨下的全身都濕透了，瞬間眼前一片黑就倒地了，所幸休息片刻身體舒坦些，強打精神硬撐完成拍攝工作，但也坦言「當唱跳歌手真的很難為！」提到新歌，向蕙玲也分享，因為去年舊作被改成電音舞曲，再度受到大家喜愛，也顛覆入行以來，她一直演唱情歌的思維，體會到快歌更容易拉近與台下粉絲的距離，為舞台加許多分，受邀演出的場合，更增加了許多年輕人的場，「對我而言這是個突破，每次演出現場，粉絲都踴躍上台與我共舞，大家都是我的舞群！」此次也應粉絲敲碗，新專輯特別請製作人量身訂製新舞曲，在錄音室演唱，第一遍覺得不夠震撼，當下與製作人討論再加快速度，終於唱出爽快感，唱得很盡興，雖然因為歌詞密集，旋律又快，花了許多時間才克服，但她也有信心讓粉絲聽得會更過癮！