我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡瀛瑩希望透過歌曲療癒跟自己有同樣傷口的人。（圖／經紀人提供）

音樂才女蔡瀛瑩將在11月15日推出單曲〈Akada〉（阿卡達），MV同步上線，畢業於台灣師範大學表演藝術系，同時爸爸又是曾和李玟、蔡依林、陳綺貞、盧廣仲等人合作過的音樂人蔡真勝，頂著音樂世家背景，是光環也是標籤，讓她從幼稚園開始，就遭受同儕排擠、霸凌，直到大學畢業才解脫，這一路的過程，甚至憂鬱到想不開，也懷疑自己活著的意義，因此希望藉由這首歌，可以療癒跟她有同樣傷口的人。蔡瀛瑩透露〈Akada〉MV是她的親身經歷，MV主角從幼稚園一路成長所面對的挑戰，描繪了她自幼被欺凌的陰影，她坦言從幼稚園就開始被霸凌跟忌妒，「會有一個大姊頭，帶著幾個小跟班，直接把我圍起來，並拉扯我頭髮，她們都是家裡比較有錢的，只是因為我可能比較得老師疼愛。」國小開始，也因為自己很受父母疼愛，有一個女同學沒有得到家庭的溫暖，內心開始產生忌妒，會趁著媽媽跟老師溝通的時候，偷偷捏她的大腿，警告她不准告狀，事後回家大腿一大片瘀青。蔡瀛瑩長大以後，因為爸爸是業界的簽約作曲人，音樂歷程也走得很艱辛，實力深受外界質疑，認為一切都是靠爸才有這樣的成績，這讓從小都是自學、耳濡目染的她，感到相當委屈，不僅常常遇到學長姐會聯合同學排擠，甚至有刻意不讓她編曲的意圖。蔡瀛瑩從幼稚園到大學一路以來都被欺負，她常常回家偷哭，「懷疑過自己，活在這世上的意義，好像就是被欺負」，也跟爸爸抱怨過，「都是因為你的關係」，甚至曾經想過一了百了，個性溫馴的她，也不知道怎麼反擊，只想用實力證明，能讓她走到現在的力量，就是爸媽無時無刻都陪伴，以及一路上遇到長輩的幫助，讓現在的她獨自創作發行闖蕩歌壇，希望能用自己天賦異稟的音樂才華，用歌聲療癒聽眾。