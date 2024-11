我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蕭亞軒(右)親自送上生日蛋糕,讓蜜雪(左)驚喜不已。(圖/蕭亞軒IG)

▲楊謹華在《影后》中和謝盈萱飾演的「薛亞之」閨密情破裂,而她現實生活中和蕭亞軒也曾有過一段姐妹情。(圖/記者李政龍攝)

天后蕭亞軒(Elva)今年因舊疾復發淡出歌壇,近來卻因昔日好友楊謹華在Netflix夯劇《影后》中與閨密「薛亞之」決裂,令外界聯想到兩人姐妹情破碎一事。蕭亞軒昨(14)日難得更新社群,曬出為好友「蜜雪薇琪」成員蜜雪(Michelle)慶生的畫面,甜喊「無法形容妳多重要」,再度引發討論。蕭亞軒昨日替好友蜜雪驚喜慶生,畫面中她小心翼翼地捧著蛋糕到蜜雪的住家,俏皮笑說將滿46歲的蜜雪,要過「21歲」生日。而在家的蜜雪聽到電鈴聲後,滿臉困惑地去開門,一看到蕭亞軒捧著蛋糕從電梯走出來時,她瞬間激動大叫狂跳腳,更感動到眼眶泛淚:「好感動喔~我要哭了啦!」事後蜜雪在IG發文:「真的太感動了,到了這個年紀還有這樣的回憶,這幾天見到了好多好朋友,謝謝你們想到我。」蕭亞軒也在IG限動曬出兩人合照寫下:「Words can't describe how much u meant to me!!Love you. (無法形容妳對我有多重要,愛妳)」足見姐妹情深。而近日楊謹華在Netflix夯劇《影后》中,和飾演閨密的謝盈萱上演決裂戲碼,因謝盈萱的角色名字為「薛亞之」,與蕭亞軒本名「蕭雅之」雷同,讓外界認為劇情影射楊謹華和蕭亞軒16年閨密情決裂一事。據了解,楊謹華與蕭亞軒原有長達16年的閨密情,但2人傳出在2017年鬧翻,而這段「姐妹情破裂」的原因流傳許多版本,有人指出當初蕭亞軒與柯震東戀愛時一頭熱栽下去,工作幾乎停擺,當時楊謹華提醒她要多愛自己一點,兩人觀念因此出現分歧。但也有說法是楊謹華當時簽給了蕭亞軒翻臉的經紀人,讓蕭亞軒覺得深受背叛,不過兩者皆未被證實。