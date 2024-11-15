我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蕭亞軒（右）親自送上生日蛋糕，讓蜜雪（左）驚喜不已。（圖／蕭亞軒IG）

▲楊謹華在《影后》中和謝盈萱飾演的「薛亞之」閨密情破裂，而她現實生活中和蕭亞軒也曾有過一段姐妹情。（圖／記者李政龍攝）

天后蕭亞軒（Elva）今年因舊疾復發淡出歌壇，近來卻因昔日好友楊謹華在Netflix夯劇《影后》中與閨密「薛亞之」決裂，令外界聯想到兩人姐妹情破碎一事。蕭亞軒昨（14）日難得更新社群，曬出為好友「蜜雪薇琪」成員蜜雪（Michelle）慶生的畫面，甜喊「無法形容妳多重要」，再度引發討論。蕭亞軒昨日替好友蜜雪驚喜慶生，畫面中她小心翼翼地捧著蛋糕到蜜雪的住家，俏皮笑說將滿46歲的蜜雪，要過「21歲」生日。而在家的蜜雪聽到電鈴聲後，滿臉困惑地去開門，一看到蕭亞軒捧著蛋糕從電梯走出來時，她瞬間激動大叫狂跳腳，更感動到眼眶泛淚：「好感動喔～我要哭了啦！」事後蜜雪在IG發文：「真的太感動了，到了這個年紀還有這樣的回憶，這幾天見到了好多好朋友，謝謝你們想到我。」蕭亞軒也在IG限動曬出兩人合照寫下：「Words can't describe how much u meant to me!!Love you. （無法形容妳對我有多重要，愛妳）」足見姐妹情深。而近日楊謹華在Netflix夯劇《影后》中，和飾演閨密的謝盈萱上演決裂戲碼，因謝盈萱的角色名字為「薛亞之」，與蕭亞軒本名「蕭雅之」雷同，讓外界認為劇情影射楊謹華和蕭亞軒16年閨密情決裂一事。據了解，楊謹華與蕭亞軒原有長達16年的閨密情，但2人傳出在2017年鬧翻，而這段「姐妹情破裂」的原因流傳許多版本，有人指出當初蕭亞軒與柯震東戀愛時一頭熱栽下去，工作幾乎停擺，當時楊謹華提醒她要多愛自己一點，兩人觀念因此出現分歧。但也有說法是楊謹華當時簽給了蕭亞軒翻臉的經紀人，讓蕭亞軒覺得深受背叛，不過兩者皆未被證實。