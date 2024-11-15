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▲世界棒球12強中華隊外野手陳晨威從韓國隊先發投手高永表手上敲出滿貫全壘打為中華隊首先攻下4分，是搶下首勝的重要功臣。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）

天兔颱風來襲！世界12強棒球錦標賽B組預賽，中華隊出乎外界預期，接連擊敗強敵韓國、多明尼加，目前以2勝0敗位居小組龍頭，雖然中華隊今（15）日休兵，但台北大巨蛋上演關鍵的「日韓大戰」，將會影響中華隊的晉級之路。天兔颱風持續發布海上陸上警報，根據颱風中心指出，可能在明（16）日登陸南台灣，但可能提前對台灣天氣造成影響。該報導對於即將來襲的天兔颱風，是否會影響12強的賽事，表達擔憂。