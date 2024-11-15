天兔颱風來襲！世界12強棒球錦標賽B組預賽，中華隊出乎外界預期，接連擊敗強敵韓國、多明尼加，目前以2勝0敗位居小組龍頭，雖然中華隊今（15）日休兵，但台北大巨蛋上演關鍵的「日韓大戰」，將會影響中華隊的晉級之路。不過有日本媒體特別報導，指出大巨蛋在雨天有漏水狀況，尤其近日天兔颱風來襲，擔心可能會影響日本、韓國的比賽。

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點名漏水問題　滿場卻僅有3.3萬人

天兔颱風持續發布海上陸上警報，根據颱風中心指出，可能在明（16）日登陸南台灣，但可能提前對台灣天氣造成影響。世界12強棒球賽B組預賽，自週五開始連續3天都有賽事，分別舉辦在台北大巨蛋以及天母棒球場，屆時可能會受到影響。

根據日本媒體《東京體育》報導指出，大巨蛋自啟用以來就有漏水問題，並且至今仍沒有解決，並提到首場「台韓大戰」，雖然門票完售，但卻因為漏水區域等，最終只有3.3萬人進場。

該報導對於即將來襲的天兔颱風，是否會影響12強的賽事，表達擔憂。根據大會先前宣佈消息，若台北市宣布停班停課，當天賽事將立即暫停，待後續公告。

▲世界棒球12強中華隊外野手陳晨威從韓國隊先發投手高永表手上敲出滿貫全壘打為中華隊首先攻下4分。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）
▲世界棒球12強中華隊外野手陳晨威從韓國隊先發投手高永表手上敲出滿貫全壘打為中華隊首先攻下4分，是搶下首勝的重要功臣。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）

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