天兔颱風來襲！世界12強棒球錦標賽B組預賽，中華隊出乎外界預期，接連擊敗強敵韓國、多明尼加，目前以2勝0敗位居小組龍頭，雖然中華隊今（15）日休兵，但台北大巨蛋上演關鍵的「日韓大戰」，將會影響中華隊的晉級之路。不過有日本媒體特別報導，指出大巨蛋在雨天有漏水狀況，尤其近日天兔颱風來襲，擔心可能會影響日本、韓國的比賽。
點名漏水問題 滿場卻僅有3.3萬人
天兔颱風持續發布海上陸上警報，根據颱風中心指出，可能在明（16）日登陸南台灣，但可能提前對台灣天氣造成影響。世界12強棒球賽B組預賽，自週五開始連續3天都有賽事，分別舉辦在台北大巨蛋以及天母棒球場，屆時可能會受到影響。
根據日本媒體《東京體育》報導指出，大巨蛋自啟用以來就有漏水問題，並且至今仍沒有解決，並提到首場「台韓大戰」，雖然門票完售，但卻因為漏水區域等，最終只有3.3萬人進場。
該報導對於即將來襲的天兔颱風，是否會影響12強的賽事，表達擔憂。根據大會先前宣佈消息，若台北市宣布停班停課，當天賽事將立即暫停，待後續公告。
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天兔颱風持續發布海上陸上警報，根據颱風中心指出，可能在明（16）日登陸南台灣，但可能提前對台灣天氣造成影響。世界12強棒球賽B組預賽，自週五開始連續3天都有賽事，分別舉辦在台北大巨蛋以及天母棒球場，屆時可能會受到影響。
根據日本媒體《東京體育》報導指出，大巨蛋自啟用以來就有漏水問題，並且至今仍沒有解決，並提到首場「台韓大戰」，雖然門票完售，但卻因為漏水區域等，最終只有3.3萬人進場。
該報導對於即將來襲的天兔颱風，是否會影響12強的賽事，表達擔憂。根據大會先前宣佈消息，若台北市宣布停班停課，當天賽事將立即暫停，待後續公告。
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