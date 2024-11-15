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▲玟靈（後排中間）挑戰嘻哈風格，這是她從未挑戰過的領域。（圖／浩翔多媒體提供）

有「八點檔主題曲女王」美譽的歌后玟靈（Margaret），第四張專輯《愛的班車》同名主打搭上民視八點檔夯劇《愛的榮耀》片頭曲，一炮而紅。近來她更推出嘻哈舞曲〈給HI〉，破天荒二度攜手金曲歌王歌后王識賢、孫淑媚、阿吉仔、秀蘭瑪雅御用製作人陳偉強操刀，再度挑戰唱跳的她，這次在〈給HI〉中首度嘗試嘻哈舞風，不但造型融入街頭元素，她還5天不睡覺狂練街舞饒舌，且幻想自己是參加《大嘻哈時代》的妹仔選手。繼廣受樂迷好評的〈美人計〉之後，玟靈又挑戰升級，帶來台語嘻哈舞曲〈給HI〉，這首歌讓玟靈拋去歌后身段，大膽嘗試嘻哈唱跳。玟靈表示，學生時代就愛跳舞，從小有國標舞基礎，但街舞、嘻哈卻是全新領域，「不但沒嘗試過，還要在短短1周內惡補完成拍攝！」用功的玟靈請舞蹈總監親身錄下舞步的影片，自己卸下一天的忙碌工作行程後，晚上才是真正的重頭戲，從午夜時分開始對著投影機練舞，連續五天不眠不休，相當敬業！為了〈給HI〉MV中的「嘻哈舞」，在練舞時玟靈幻想自己是正參加《大嘻哈時代》錄影的妹仔選手，放飛舌頭，讓身體自然律動，還偷師金曲獎葛仲珊（Miss Ko）的台風手勢，才順利完成〈給HI〉MV拍攝，但玟靈笑讚Miss Ko的手勢很兇，而自己手勢是「可愛型」的，說完還眨眼雙手比心說：「啾咪！」另外，玟靈私底下還是中華小廚娘，愛下廚招待親友，往往做出好味道，就直送對方府上，讓大家嚐嚐她的手藝，是玟靈最大的幸福，她在疫情時期迷上烘焙，靠YouTube的教學影片自學，一路從做麵包做上癮，後來進階到蛋糕、再到肉粽、大福、客家草仔粿、包子、饅頭，無窮無止盡，她笑說：「我自己推自己入坑。」近來還有製作單位有意為她開一檔美食節目，想把她的好手藝分享給更多人，玟靈最近迷上全球火爆的《黑白大廚》，面對開節目持樂見其成態度，但她自謙離「黑白大廚」還遠得很，笑說：「我是黑白來大廚啦！」