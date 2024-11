我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著罕見的十一月颱風和其他三場強颱來襲,工會和民間組織與 Wi-Fi NOW for Fishers' Rights倡議運動緊急呼籲政府和海鮮產業立即採取行動,保護漁工的生命,並根據台灣法律和機構指引,協助他們安全撤離。這些風暴對台灣外籍漁工的生命和健康構成嚴重威脅,根據他們在山陀兒颱風、康芮颱風和之前風暴中的經驗,他們幾乎沒有理由相信自己會被安全疏散。「政府必須採取果斷的行動,主動前往漁港,以確保船員在颱風登陸前撤離。」印尼海員同鄉聯誼會 (FOSPI) 主席 Mudzakir 表示:「等到風暴來臨時才撤離會造成重大危險,及時撤離是確保安全的必要條件。「船員們非常害怕被解僱,所以我們不敢冒險在颱風期間尋找庇護所。我們相信我們必須留在船上,因為如果風暴造成損壞,我們作為船員將承擔責任。」漁工同時也是 FOSPI 成員的Nofian如此表示。儘管工會與民間組織提出要求,外籍漁工在十月初的山陀兒颱風與十月底的康芮颱風襲港期間,仍被迫留在船上。政府和產業界在史上強大的颱風期間,未能安全疏散船員,違反了台灣的《災害防救法》和漁業署的「颱風期間漁船進港及船員避風處理原則」中概述的準則,以及完全沒有確保工人享有符合國際勞工標準的安全和健康工作環境的基本權利。國家中央和地方政府都沒有執行現有的法律和法規,導致違反這些標準的雇主逃避責任並繼續這種疏忽的做法。人權團體指出,隨著另一個颱風的即將來臨,現在仍沒有明顯的跡象顯示漁業署和各地方政府會執行其法律和法規,要求雇主允許船員在陸地避風。「強迫漁工在颱風期間留在船上,顯示出對漁工生命的漠視,令人震驚。」桃園市群眾服務協會(SPA)移工政策處主任汪英達表示:「政府自己的漁業署允許船東在颱風期間將外籍漁工留在船上,這是違法的。」「漁工不應被迫在危險的颱風期間留在船上看守和保護船隻。」高雄海星國際服務中心Stella Maris的阮維慶Nguyen Duy Trinh 神父說:「令人不敢置信,不該以任何理由如此實行。」「政府和漁業產業必須把漁工的安全放在首位,而不是船隻。我們是一個以致力於人權為榮的國家。來自台灣人權促進會(Taiwan Association for Human Rights,簡稱TAHR)的施逸翔說:「我們必須不斷提醒政府和漁業產業,人命應比設備優先,而現在的作法是不可接受的。」「由於氣候變遷也影響了漁業,到底要經歷多少次颱風襲台,包括海鮮品牌在內的漁業產業才會停止讓外籍漁工的生命面臨危險甚至被拋棄?」全球勞工正義」(Global Labor Justice) 副主任 Valery Algaza表示:「海鮮產業完全知道漁工在一次又一次的颱風中被拋棄在船上,但卻選擇視而不見。」