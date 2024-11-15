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第三屆世界棒球12強賽，率先開打的A組由委內瑞拉以4勝1負，率先搶下晉級東京的首張門票，美國則倒吃甘蔗，今天扣倒墨西哥，確定以3勝2負搭上晉級列車；B組部分，中華隊2連勝暫居龍頭，而今晚「日韓大戰」將牽動組內晉級情勢。委內瑞拉除了次戰以2：4敗給巴拿馬外，都笑納勝果，今天更以14支安打轟炸荷蘭，以11：0提前在7局結束比賽，搶先收下A組首張晉級門票；而首戰爆冷以0：1輸給波多黎各的美國，表現倒吃甘蔗，今天以12：2「扣倒」墨西哥，和委內瑞拉攜手前進東京巨蛋。B組方面，中華隊前兩戰分別以6：3擊敗韓國、2：1戰勝多明尼加，以2勝0負暫居榜首，今天休兵一日，分組實力公認最強的日本要卯上韓國搶2連勝，多明尼加則對澳洲，同樣也要拼第2勝進帳。巴拿馬：3勝2負。（3：9輸美國）墨西哥：2勝３負荷蘭：2勝3負波多黎各：1勝4負中華隊：2勝0敗日本：1勝0敗韓國：1勝1敗多明尼加：1勝1敗澳洲：0勝1敗古巴：0勝2敗預賽分組6隊取前2晉級複賽，中華隊目前手握2連勝還不能掉以輕心，目標先拿到4勝挺進東京，今天休兵一日，明天要對日本，恐是分組最艱困一役，接著後天出戰澳洲勢必要把握機會收下勝利，以利下週一壓軸對古巴能較心無旁騖出賽。台日先發投手，中華隊尚未公布先發人選，扣除已登板的林昱珉、黃子鵬，還有郭俊麟、江國豪、陳柏清，外界預測有旅日經驗的郭俊麟會是第一人選；日本則已攤牌，確定是阪神虎強投才木浩人。