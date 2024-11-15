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台中市警局新增27處路口科技執法，預計於12月1日正式啟用，其中西區新增4處路口，分別為自由路與林森路口、臺灣大道與五權路口、臺灣大道與民權路口及公益路與東興路口，藉由24小時全天候執法及警示效果，針對闖紅燈、不依標誌標線號誌行駛、跨越雙白線及車不讓行人等違規態樣進行取締。另外，臺灣大道與三民路口於今年7月1日啟用科技執法，迄今屆滿3個月，該路口發生10件交通事故，與去年同期相比減少11件、下降52%，顯見在科技執法能有效促使駕駛人養成良好駕駛習慣，減少交通事故發生。經警一分局統計今年中、西區行人交通事故發生45件，其中行人任意或不遵守號誌違規穿越道路高達17件，另車輛未依規定暫停讓行人先行而發生事故亦為17件。警方表示今年迄今本分局針對車未停讓行人和行人違規均已取締超過900件，並將持續加強取締，且配合路口科技執法，以保護行人安全。另外亦會加強提報不合理道路工程，配合工程單位改善道路設計，在高事故率路段加設行人優先號誌、標線和警示標誌、增強夜間照明、完善行人專用時間信號燈等措施，期市民走在臺中市的道路上都能「行」的安全。警方亦呼籲行人也要依規定行走行人穿越道，切勿貪圖方便任意穿越馬路、不闖越車道行走，並遵守號誌、標誌、標線等規定，共同建構安全友善的人本交通環境。警一分局長鍾承志表示，分局將持續運用各種場合加強宣導本市12月1日正式啟用全新科技執法路口，請駕駛人遵守交通規則；另外強調科技執法係以防制違規肇事、改善行車秩序為目的，並非以取締為目標，期用路人養成遵守交通規則的良好習慣，禮讓行人優先通行，達到「尊重路權，你我安全」的目標。