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▲穀保家商畢業的197公分「巨投」蕭齊，跟隨陳睦衡、黃錦豪等人踏上旅日之路，以育成合約加盟東北樂天金鷲。（圖／翻攝自東北樂天金鷲 X）

臺灣巨投進軍日職！蕭齊畢業於穀保家商，身高197公分因而獲得「巨投」綽號，在簽下複數年的育成合約後，將與宋家豪，王產程兩位臺灣投手並肩作戰。不過，東北樂天金鷲對於爭取蕭齊加入非常積極，不僅透過簡報讓蕭齊認識環境與了解球團狀況，同時針對蕭齊未來的養成規劃及訓練進行詳盡的介紹，因此也打動蕭齊，讓他決定從日本開啟職業棒球生涯。成為繼今年徐翔聖、黃錦豪，陳睦衛後，第四位選擇加盟日職的台灣球員。較晚才接觸到正規棒球訓練的蕭齊，國中加入科班，發現自己整體強度不如其他人，因此常常感到沮喪。不過當時穀保家商的教練周宗志，認為以他的身高 及投球內容相當有潛力，鼓勵他繼續努力，而高中蕭齊使選擇加入穀保家商。蕭齊在穀保家商持續成長，高一的他就在U18冠軍戰代表新北市擔任先發投手，繳出五局無安打無失分的優質內容，充分展現潛力，更是在同一年的木棒聯賽，繳出三局9K，投出具有壓制力的好表現，讓大家見識到這名高中巨投的無窮潛力。蕭齊自己也坦言還有許多地方需要 努力，未來會跟宋家豪學長討教學習。蕭齊希望透過不斷地訓練增進自己，期望幫助樂天金鷲拿下日本第一。