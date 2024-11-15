臺灣巨投進軍日職！日職樂天金鷲球團於今（15）日為蕭齊舉行加盟記者會，樂天球團多位高層，包含社長森井誠之都親自來台，為蕭齊披上背號197的專屬球衣，誠摯邀請他加入球隊。蕭齊畢業於穀保家商，身高197公分因而獲得「巨投」綽號，在簽下複數年的育成合約後，將與宋家豪，王產程兩位臺灣投手並肩作戰。
日美球隊爭相搶人 金鷲最終勝出
今年18歲的蕭齊，因他傲人的身高，以及平均球速逼近150公里的球速，一畢業就被美日職棒多支球隊爭相競逐。不過，東北樂天金鷲對於爭取蕭齊加入非常積極，不僅透過簡報讓蕭齊認識環境與了解球團狀況，同時針對蕭齊未來的養成規劃及訓練進行詳盡的介紹，因此也打動蕭齊，讓他決定從日本開啟職業棒球生涯。成為繼今年徐翔聖、黃錦豪，陳睦衛後，第四位選擇加盟日職的台灣球員。
較晚才接觸到正規棒球訓練的蕭齊，國中加入科班，發現自己整體強度不如其他人，因此常常感到沮喪。不過當時穀保家商的教練周宗志，認為以他的身高 及投球內容相當有潛力，鼓勵他繼續努力，而高中蕭齊使選擇加入穀保家商。周宗志也為他擬定好培育計劃。他表示:「一開始先希望蕭齊將球速提升，後續也慢慢調整控球，讓他展現出應有的壓制力。」
高一展露頭角 投身球隊秋訓
蕭齊在穀保家商持續成長，高一的他就在U18冠軍戰代表新北市擔任先發投手，繳出五局無安打無失分的優質內容，充分展現潛力，更是在同一年的木棒聯賽，繳出三局9K，投出具有壓制力的好表現，讓大家見識到這名高中巨投的無窮潛力。
蕭齊自己也坦言還有許多地方需要 努力，未來會跟宋家豪學長討教學習。蕭齊希望透過不斷地訓練增進自己，期望幫助樂天金鷲拿下日本第一。事實上，蕭齊已經加入樂天秋訓，開始進行體能及投球訓練，在官方發佈的影片中，可以看到隊友們相當熱烈歡迎他的加入。
我是廣告 請繼續往下閱讀
今年18歲的蕭齊，因他傲人的身高，以及平均球速逼近150公里的球速，一畢業就被美日職棒多支球隊爭相競逐。不過，東北樂天金鷲對於爭取蕭齊加入非常積極，不僅透過簡報讓蕭齊認識環境與了解球團狀況，同時針對蕭齊未來的養成規劃及訓練進行詳盡的介紹，因此也打動蕭齊，讓他決定從日本開啟職業棒球生涯。成為繼今年徐翔聖、黃錦豪，陳睦衛後，第四位選擇加盟日職的台灣球員。
較晚才接觸到正規棒球訓練的蕭齊，國中加入科班，發現自己整體強度不如其他人，因此常常感到沮喪。不過當時穀保家商的教練周宗志，認為以他的身高 及投球內容相當有潛力，鼓勵他繼續努力，而高中蕭齊使選擇加入穀保家商。周宗志也為他擬定好培育計劃。他表示:「一開始先希望蕭齊將球速提升，後續也慢慢調整控球，讓他展現出應有的壓制力。」
高一展露頭角 投身球隊秋訓
蕭齊在穀保家商持續成長，高一的他就在U18冠軍戰代表新北市擔任先發投手，繳出五局無安打無失分的優質內容，充分展現潛力，更是在同一年的木棒聯賽，繳出三局9K，投出具有壓制力的好表現，讓大家見識到這名高中巨投的無窮潛力。
蕭齊自己也坦言還有許多地方需要 努力，未來會跟宋家豪學長討教學習。蕭齊希望透過不斷地訓練增進自己，期望幫助樂天金鷲拿下日本第一。事實上，蕭齊已經加入樂天秋訓，開始進行體能及投球訓練，在官方發佈的影片中，可以看到隊友們相當熱烈歡迎他的加入。