美國總統大選結果塵埃落定,美國前總統、共和黨候選人川普(Donald Trump)勝選,二度入主白宮。富邦集團董事長蔡明忠今(14)日表示,大家都忐忑不安,他認為如何創造更公平的社會,是從政者應該要省思的事。力積電董事長黃崇仁談川普當選則說「免驚」,台灣歷經過許多任總統,無論美國誰當總統,台灣是愈來愈壯大。富邦集團董事長蔡明忠今日獲頒台大法學榮譽博士,接受媒體聯訪時表示,川普帶來的是不可測的未來,有好的也有大的影響,大家都忐忑不安,美國是世界民主的燈塔,台灣的政治人物也應該要省思,川普此次重返白宮代表的意義為何?他引述美國前任總統柯林頓當年與老布西競選時的名言「笨蛋,不知道經濟是最主要原因嗎」,他認為,美國選民對於物價的不滿,是川普勝選的主要原因。蔡明忠表示,物價、經濟的問題,不見得是上一任總統造成的,但社會貧富差距、財富分配不均2大問題仍存,如何創造更公平的社會,值得從政者省思。至於台灣,是世界科技的重鎮,輝達執行長黃仁勳也曾表示,如今AI崛起,「Taiwan is at the center of AI Ecosystem」,所有AI需要的東西,不是只有台積電的晶片,其他零組件、散熱技術,能使運算能力更強大,也都是靠台灣,台灣人才濟濟,但若不自重,別人也不會尊重你,能夠把自己最好的一面,呈現給世界,台灣就一定會被看得見。力積電董事長黃崇仁則表示,台灣是個很特別的地方,自前總統蔣經國以來,已歷任5位總統,與台灣相關的美國總統約有10位總統,中國也換了4、5名領導人,台灣始終屹立不搖。每次美國選舉換了總統,對台灣的影響都會變成討論焦點,他認為,不必太擔心川普做多會對台灣造成怎樣的影響,台灣歷經過許多任總統,不管美國誰當總統,台灣是愈來愈壯大。黃崇仁也提到,台灣不是只有護國神山台積電,散熱器、基板等零件都是台灣做的,沒有這些零件,電子設備通通動不了,「這些小零件也是護國神山」,台灣是最重要的科技基地。川普執政對於世界局勢可能造成變化,但大家「免驚」,不要看衰自己的國家,要靠自己勇往直前,也要懂的保護自己,台灣未來還有更大的機會,不管誰執政都會繼續往前走,大家要相信台灣這個地方。