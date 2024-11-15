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美國總統大選結果塵埃落定，美國前總統、共和黨候選人川普（Donald Trump）勝選，二度入主白宮。富邦集團董事長蔡明忠今（14）日表示，大家都忐忑不安，他認為如何創造更公平的社會，是從政者應該要省思的事。力積電董事長黃崇仁談川普當選則說「免驚」，台灣歷經過許多任總統，無論美國誰當總統，台灣是愈來愈壯大。富邦集團董事長蔡明忠今日獲頒台大法學榮譽博士，接受媒體聯訪時表示，川普帶來的是不可測的未來，有好的也有大的影響，大家都忐忑不安，美國是世界民主的燈塔，台灣的政治人物也應該要省思，川普此次重返白宮代表的意義為何？他引述美國前任總統柯林頓當年與老布西競選時的名言「笨蛋，不知道經濟是最主要原因嗎」，他認為，美國選民對於物價的不滿，是川普勝選的主要原因。蔡明忠表示，物價、經濟的問題，不見得是上一任總統造成的，但社會貧富差距、財富分配不均2大問題仍存，如何創造更公平的社會，值得從政者省思。至於台灣，是世界科技的重鎮，輝達執行長黃仁勳也曾表示，如今AI崛起，「Taiwan is at the center of AI Ecosystem」，所有AI需要的東西，不是只有台積電的晶片，其他零組件、散熱技術，能使運算能力更強大，也都是靠台灣，台灣人才濟濟，但若不自重，別人也不會尊重你，能夠把自己最好的一面，呈現給世界，台灣就一定會被看得見。力積電董事長黃崇仁則表示，台灣是個很特別的地方，自前總統蔣經國以來，已歷任5位總統，與台灣相關的美國總統約有10位總統，中國也換了4、5名領導人，台灣始終屹立不搖。每次美國選舉換了總統，對台灣的影響都會變成討論焦點，他認為，不必太擔心川普做多會對台灣造成怎樣的影響，台灣歷經過許多任總統，不管美國誰當總統，台灣是愈來愈壯大。黃崇仁也提到，台灣不是只有護國神山台積電，散熱器、基板等零件都是台灣做的，沒有這些零件，電子設備通通動不了，「這些小零件也是護國神山」，台灣是最重要的科技基地。川普執政對於世界局勢可能造成變化，但大家「免驚」，不要看衰自己的國家，要靠自己勇往直前，也要懂的保護自己，台灣未來還有更大的機會，不管誰執政都會繼續往前走，大家要相信台灣這個地方。