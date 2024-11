我是廣告 請繼續往下閱讀

▲KIRIN 集團首席威士忌調酒師「田中城太」擁有30多年酒界資歷。(圖/台灣麒麟提供)

▲「富士山麓威士忌」香氣為「鳳梨與橙皮的明亮果香」,田中城太推薦可以搭配肉圓、鳳梨酥。(圖/記者鍾怡婷攝)

▲「富士山麓威士忌」產於「富士御殿場蒸餾所」,位於靜岡縣富士山山腳下的御殿場市。(圖/台灣麒麟提供)

▲首席調酒師田中城太(右)與台灣麒麟董事長中川亮(左)。(圖/台灣麒麟提供)

▲美國單一麥芽威士忌品牌威蓋堡,有黑皮若葡萄酒桶、黑啤酒風味桶、瓜地馬拉蘭姆酒桶等多款不同選擇。(圖/品牌提供)

威士忌名人堂田中城太先生近期受邀來台,親身解說KIRIN富士山麓威士忌的釀造過程,該款威士忌產出於「富士御殿場蒸餾所」,使用水源來自地下100公尺處汲取的富士山伏流水,選用180公升的美國波本桶進行熟成,透過與木桶的充分接觸,讓酒液形成香甜的酯類風味。並且田中城太親自品嚐台灣在地美食後,也推薦民眾可以選擇台灣在地美食肉圓、鳳梨酥,來適合搭配這款富士山麓威士忌。KIRIN 集團首席威士忌調酒師「田中城太」擁有30多年酒界資歷,曾獲頒「年度最佳蒸餾師/調酒師」(Master Distiller/Master Blender of the Year)殊榮,並於2022年,更榮登威士忌Hall of Fame,成為威士忌名人堂的四位日本人之一,調酒大師田中城太也於近期親臨台灣,親身與台灣威士忌愛好者分享他經典之作「富士山麓威士忌」的釀造過程。「富士山麓威士忌」產於「富士御殿場蒸餾所」,位於靜岡縣富士山山腳下的御殿場市,海拔高度620公尺,年均溫約13℃,屬於高原型的冷涼氣候,濕冷的氣候型態有助於減緩原酒的蒸發,穩定了熟成環境。此外,蒸餾所的水源來自地下100公尺處汲取的富士山伏流水,是富士山融雪後深入地底,經火山岩層層過濾,需耗時半個世紀才能形成的甜美水質,而來自森林的清新空氣,更是釀造優質威士忌不可或缺的條件,因此得以釀造出最香甜純淨的富士山麓威士忌。首席調酒師田中城太也透露,當初為了調製心目中最純淨並富含香甜風味的威士忌,以敏銳的味覺與科學依據,使用180公升的美國波本桶進行熟成,透過與木桶的充分接觸,不僅能增加酒液與木桶的接觸面積,同時也最容易形成香甜的酯類風味。並且經過他親自品嚐台灣在地美食,點名「肉圓」相當適合搭配此款威士忌;且由於「富士山麓威士忌」香氣為「鳳梨與橙皮的明亮果香」,田中城太也推薦民眾可以選擇台灣知名美食「鳳梨酥」做為搭配。田中城太先生強調:「麥芽、穀物原酒各有不同的熟成高峰,熟成年份並不是愈長愈好,重點是精妙掌握熟成高峰,進行調配時只選用達到熟成巔峰的原酒,非冷凝過濾的製法將酒液原有的風味保留其中,完美融合穀物與麥芽威士忌的特點,使富士山麓威士忌的口感層次分明。」田中城太先生本次到訪台灣,親自向台灣的威士忌愛好者推薦這瓶來自富士山腳下的精品威士忌,希望讓饕客感受到KIRIN集團在威士忌工藝上的傳承與創新。此外,WESTWARD威蓋堡威士忌慶祝上市兩週年,英蓋爾精品洋酒將推出「威蓋堡單一麥芽威士忌品牌盛宴」將結合微型酒展和品酒會,由專業講師帶領賓客深入了解威士忌的釀造過程與品牌歷史,揭開威蓋堡威士忌的神秘面紗。參加者將可品飲威蓋堡全系列酒款,包括限量版單桶原酒等稀有品項。只要報名費999元就包含威蓋堡全系列試飲、威蓋堡迷你酒3瓶入禮盒、精緻輕食餐點、品飲兌換券以及特調一杯,價值超過上千元!讓參與者從視覺、味覺到嗅覺,全方位體驗威士忌的奢華質感。活動共計有兩場,台中12月7日、高雄12月14日舉行。