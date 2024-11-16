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▲KIRIN 集團首席威士忌調酒師「田中城太」擁有30多年酒界資歷。（圖／台灣麒麟提供）

▲「富士山麓威士忌」香氣為「鳳梨與橙皮的明亮果香」，田中城太推薦可以搭配肉圓、鳳梨酥。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲「富士山麓威士忌」產於「富士御殿場蒸餾所」，位於靜岡縣富士山山腳下的御殿場市。（圖／台灣麒麟提供）

▲首席調酒師田中城太（右）與台灣麒麟董事長中川亮（左）。（圖／台灣麒麟提供）

▲美國單一麥芽威士忌品牌威蓋堡，有黑皮若葡萄酒桶、黑啤酒風味桶、瓜地馬拉蘭姆酒桶等多款不同選擇。（圖／品牌提供）

威士忌名人堂田中城太先生近期受邀來台，親身解說KIRIN富士山麓威士忌的釀造過程，該款威士忌產出於「富士御殿場蒸餾所」，使用水源來自地下100公尺處汲取的富士山伏流水，選用180公升的美國波本桶進行熟成，透過與木桶的充分接觸，讓酒液形成香甜的酯類風味。並且田中城太親自品嚐台灣在地美食後，也推薦民眾可以選擇台灣在地美食肉圓、鳳梨酥，來適合搭配這款富士山麓威士忌。KIRIN 集團首席威士忌調酒師「田中城太」擁有30多年酒界資歷，曾獲頒「年度最佳蒸餾師/調酒師」（Master Distiller/Master Blender of the Year）殊榮，並於2022年，更榮登威士忌Hall of Fame，成為威士忌名人堂的四位日本人之一，調酒大師田中城太也於近期親臨台灣，親身與台灣威士忌愛好者分享他經典之作「富士山麓威士忌」的釀造過程。「富士山麓威士忌」產於「富士御殿場蒸餾所」，位於靜岡縣富士山山腳下的御殿場市，海拔高度620公尺，年均溫約13℃，屬於高原型的冷涼氣候，濕冷的氣候型態有助於減緩原酒的蒸發，穩定了熟成環境。此外，蒸餾所的水源來自地下100公尺處汲取的富士山伏流水，是富士山融雪後深入地底，經火山岩層層過濾，需耗時半個世紀才能形成的甜美水質，而來自森林的清新空氣，更是釀造優質威士忌不可或缺的條件，因此得以釀造出最香甜純淨的富士山麓威士忌。首席調酒師田中城太也透露，當初為了調製心目中最純淨並富含香甜風味的威士忌，以敏銳的味覺與科學依據，使用180公升的美國波本桶進行熟成，透過與木桶的充分接觸，不僅能增加酒液與木桶的接觸面積，同時也最容易形成香甜的酯類風味。並且經過他親自品嚐台灣在地美食，點名「肉圓」相當適合搭配此款威士忌；且由於「富士山麓威士忌」香氣為「鳳梨與橙皮的明亮果香」，田中城太也推薦民眾可以選擇台灣知名美食「鳳梨酥」做為搭配。田中城太先生強調：「麥芽、穀物原酒各有不同的熟成高峰，熟成年份並不是愈長愈好，重點是精妙掌握熟成高峰，進行調配時只選用達到熟成巔峰的原酒，非冷凝過濾的製法將酒液原有的風味保留其中，完美融合穀物與麥芽威士忌的特點，使富士山麓威士忌的口感層次分明。」田中城太先生本次到訪台灣，親自向台灣的威士忌愛好者推薦這瓶來自富士山腳下的精品威士忌，希望讓饕客感受到KIRIN集團在威士忌工藝上的傳承與創新。此外，WESTWARD威蓋堡威士忌慶祝上市兩週年，英蓋爾精品洋酒將推出「威蓋堡單一麥芽威士忌品牌盛宴」將結合微型酒展和品酒會，由專業講師帶領賓客深入了解威士忌的釀造過程與品牌歷史，揭開威蓋堡威士忌的神秘面紗。參加者將可品飲威蓋堡全系列酒款，包括限量版單桶原酒等稀有品項。只要報名費999元就包含威蓋堡全系列試飲、威蓋堡迷你酒3瓶入禮盒、精緻輕食餐點、品飲兌換券以及特調一杯，價值超過上千元！讓參與者從視覺、味覺到嗅覺，全方位體驗威士忌的奢華質感。活動共計有兩場，台中12月7日、高雄12月14日舉行。