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▲Lisa將在高雄舉辦見面會，粉絲都擔心是否受到颱風天兔影響會延期。（圖／AP美聯社）

▲《白蓮花大飯店》第三季中，Lisa飾演酒店經理「MOOK」，預告裡她畫著清秀淡妝盤起長髮，將瀏海梳成七三分，換上「泰式風味」十足的米色短袖制服接待客人。（圖／streamonmax IG）

韓國女子天團BLACKPINK去年正式宣布單飛不解散，4位成員們也紛紛進軍時尚界、影視圈。其中泰籍成員Lisa進軍影視圈，演出HBO知名系列影集《白蓮花大飯店》第3季，名氣更是享譽全球，17日她將來台開唱，但天兔颱風正在逼近台灣，高雄也有可能受到影響，粉絲都十分關心演唱會是否會延期，對此，主辦單位也回應了。Lisa 17日將在高雄巨蛋舉辦「LISA Fan Meetup in Asia 2024」亞洲巡迴見面會，但氣象署最新資料顯示，颱風天兔預計在明（16）日登陸．儘管強度已經略為減弱，仍有可能對高雄、屏東、臺東及恆春半島構成威脅，因此引起外界關注，對此，主辦單位也表示：「目前一切以主辦單位官方社群公告為主，現在沒有變更！」Lisa自從單飛之後，放飛做自己，不再受偶像身分拘束，更以本名Lalisa Manobal加入HBO知名系列影集《白蓮花大飯店》第3季的行列，而該劇是HBO旗下最知名的影集之一，使用譏諷的手法展現酒店員工和客人的一週假期生活，前兩季播出後討論度居高不下，官方也火速宣布續訂了第3季，而Lisa將在劇中飾演泰國飯店的經理。先前Lisa的劇中造型曝光，她畫著清秀淡妝盤起長髮，將瀏海梳成七三分，換上「泰式風味」十足的米色短袖制服，露出招牌甜笑喊出台詞：「Welcome to TheWhiteLotus in Thailand」，然而這個造型卻讓粉絲十分失望，忍不住狂轟：「這也太土了吧！」、「經理戲份在劇裡非常重要，是主角團之一，怎麼把人搞成這樣。」