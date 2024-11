我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Lisa將在高雄舉辦見面會,粉絲都擔心是否受到颱風天兔影響會延期。(圖/AP美聯社)

▲《白蓮花大飯店》第三季中,Lisa飾演酒店經理「MOOK」,預告裡她畫著清秀淡妝盤起長髮,將瀏海梳成七三分,換上「泰式風味」十足的米色短袖制服接待客人。(圖/streamonmax IG)

韓國女子天團BLACKPINK去年正式宣布單飛不解散,4位成員們也紛紛進軍時尚界、影視圈。其中泰籍成員Lisa進軍影視圈,演出HBO知名系列影集《白蓮花大飯店》第3季,名氣更是享譽全球,17日她將來台開唱,但天兔颱風正在逼近台灣,高雄也有可能受到影響,粉絲都十分關心演唱會是否會延期,對此,主辦單位也回應了。Lisa 17日將在高雄巨蛋舉辦「LISA Fan Meetup in Asia 2024」亞洲巡迴見面會,但氣象署最新資料顯示,颱風天兔預計在明(16)日登陸.儘管強度已經略為減弱,仍有可能對高雄、屏東、臺東及恆春半島構成威脅,因此引起外界關注,對此,主辦單位也表示:「目前一切以主辦單位官方社群公告為主,現在沒有變更!」Lisa自從單飛之後,放飛做自己,不再受偶像身分拘束,更以本名Lalisa Manobal加入HBO知名系列影集《白蓮花大飯店》第3季的行列,而該劇是HBO旗下最知名的影集之一,使用譏諷的手法展現酒店員工和客人的一週假期生活,前兩季播出後討論度居高不下,官方也火速宣布續訂了第3季,而Lisa將在劇中飾演泰國飯店的經理。先前Lisa的劇中造型曝光,她畫著清秀淡妝盤起長髮,將瀏海梳成七三分,換上「泰式風味」十足的米色短袖制服,露出招牌甜笑喊出台詞:「Welcome to TheWhiteLotus in Thailand」,然而這個造型卻讓粉絲十分失望,忍不住狂轟:「這也太土了吧!」、「經理戲份在劇裡非常重要,是主角團之一,怎麼把人搞成這樣。」