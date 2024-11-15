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▲天兔颱風前期預估有兩種路徑，一種可能往西北靠近台灣後，北轉沿著台灣東方海面北上；另一走法則是西進或滯留台灣外海。（圖／翻攝Typhoon2000）

▲每一次的颱風路徑預報，都是需要結合預報員自身經驗，參考各國電腦模擬的路徑結果，並且結合季節以及真實的大氣現況，找出最可靠的颱風路線。（圖／記者鍾怡婷攝）

天兔颱風預估將在明（16）日清晨到上午登陸，若中心登陸將成為自1967年吉達颱風以來，再一次有颱風於11月登陸台灣，天兔颱風直到今（15）日各國預測路徑指引才趨於一致，氣象署預報員也坦言，秋颱本就預測困難，像是天兔颱風分歧度大，稍微一個變化就是兩個天南地北的劇本發生。天兔颱風目前確定將朝東北東轉東北前進，將在週六（16日）清晨到上午登陸屏東到恆春半島，登陸後將持續減弱，且暴風圈縮小，預計最快下午可解除海陸警。而事實上天兔颱風路徑直到登陸前約12小時才明朗，原各國模擬路徑有2種走法，第一種是北轉離開台灣，也是最接近目前的路徑；另一走法則是西進或滯留台灣外海。氣象署預報中心即時預報科長劉宇其直言，，是兩個差距很大的劇本，一直到今（15）日接近台灣才比較確認，正是因為秋季大氣環境本來就比較複雜、難以預測。最主要影響天兔路徑的就是颱風的強度，與導引颱風的大氣環境相關，不同的路徑造成的風雨區域、時程都會有不一樣的變化。雖然當颱風生成後，各國都有電腦模式可以生成出最可能發生的路徑，不過預報員的工作可不光只是複製貼上電腦模擬結果。劉宇其透露，每一次的颱風路徑預報，都是需要結合預報員自身經驗，參考各國電腦模擬的路徑結果，並且結合季節以及真實的大氣現況，找出最可靠的颱風路線。真實的大氣狀況無法100%提前預測，因此會造成天氣預報的誤差，尤其2024年是秋颱大爆發的一年，不過預報員對於超負荷的工作卻沒有怨言，劉宇其說「這是職責所在，颱風對大家影響很大，要更頻繁且密集的發布消息」。當被問到如何面對酸民批判「預報不準確」的聲浪，他正面表示「不會走心，每次都有類似的留言，可以透過評價知道哪裡可以做得更好，每一次預報經驗結束都會學到一些東西」而不只是颱風，他每一天也都會檢視自己的預報狀態，大事件結束後也會重新校驗，讓下一次的預報可以有更高的信賴度。今（2024）年颱風季相當精彩，以祈禱天兔颱風為今年最後一個颱風的狀況下，提早細數今年登陸台灣的颱風，包括凱米、山陀兒以及康芮，還有即將登陸的天兔颱風，若天兔颱風如預報顯示將在恆春半島登陸，那今年將是自2008年以來全年颱風登陸數首次達到4個，天兔颱風更是創下1967年吉達颱風後，再一次有颱風在11月登陸台灣。當被問到哪一個颱風是今年最難預測的冠軍？中央氣象署氣象署簡任技正伍婉華表示，山陀兒移動速度慢、凱米怎麼繞也等了很久、康芮剛開始路徑也分歧，無奈笑道「今年鄰近秋天才登陸的颱風各有其特色。」