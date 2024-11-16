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▲粉絲曝光「金城武搭經濟艙」側臉照，但圖中男子其實並非金城武本尊。（圖／翻攝小紅書）

▲30歲中國男星倪寒盡五官深邃，撞臉男神金城武。（圖／倪寒盡微博）

不老男神金城武2017年拍完電影《風林火山》後，就隱居日本陪伴雙親，7年未出席公開活動。近日卻有民眾拍到，金城武疑似搭經濟艙出現在中國的航班上；只見民眾上傳一張側臉照，確實有金城武的神韻，但外型又有點像是已故男星高以翔，讓大家摸不著頭緒。事實上，這名被拍到、神似金城武的男子，其實是中國男星倪寒盡，戴上毛帽側臉確實和金城武相當相似。近日有中國網友在小紅書發文，驚喜直呼：「竟然在京滬出差航班上偶遇金城武！」該名網友分享一張側臉偷拍照，只見畫面中男子頭戴毛帽，身穿格紋西裝，臉上還有濃密鬍渣，看起來確實很像金城武。不過事後該名網友又自己否認，表示應該不可能是金城武本人，「但真的好像金城武and高以翔，又高又壯，要不是坐在經濟艙我就信了」。該網友笑說，這名男子帥氣的程度，就連空姐都在偷瞄。照片曝光後粉絲看了也紛紛留言，「哎…被忽悠了，最近好想金城武啊！他什麼時候能出來」、「仔細看不是金城武，只是有點像，但是肯定是一個大帥哥」、「這不更像王力宏？」「其實跟高以翔真的蠻像的」、「他現在在日本鄉下隱居了，別亂說」，還有人開玩笑說搭經濟艙的肯定是「銀城武」。不過有眼尖網友認出，這名男子應該是中國男演員倪寒盡，30歲的他，2019年主演過古裝愛情劇《明月照我心》，2020年還主演都市情感劇《樓下女友請簽收》，雖然一直未大紅大紫，但確實有不少作品推出。仔細觀看倪寒盡照片，他鼻梁高挺、五官深邃，側臉頗有高以翔、金城武的味道，甚至還有人說像藍正龍、王傳君，引發不小討論度。