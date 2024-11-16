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▲韓國隊代打羅承燁擊出陽春全壘打。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）

▲12強台韓大戰7局上，陳冠偉接替投球，雖然飆出2K，但被韓國代打羅承燁擊出右外野直擊全壘打牆上緣的飛球，經裁判檢視畫面後，被判為一發陽春砲。（圖／取自愛爾達體育家族臉書粉專）

中華隊在世界12強棒球賽目前取得2勝0敗的戰績，今晚對戰日本隊，只要能拿下3連勝，將非常有機會能晉級到超級循環賽。而關於日前對韓國一戰，陳冠偉被羅承燁打出的那一發爭議全壘打，中職會長蔡其昌今（16）日受訪時透露，大會是使用鷹眼系統判定的，只是中華隊這邊能做的抗議有限。對韓國一戰7局上，陳冠偉接替投球，雖然飆出2K，但被韓國代打羅承燁擊出右外野直擊全壘打牆上緣的飛球，經裁判檢視畫面後，被判為一發陽春砲。韓國先前已經用過電視輔助判決失敗，7局上並無挑戰權，當下狀況發生後，不過裁判組主動提出觀看重播，將這支看似直擊全壘打牆反彈回場內的一球，改判為一發陽春砲。雖然這次判決不影響這場比賽的結果，但由於屆時若分組戰績相同，會比較對戰勝負和對戰優質率，所以每一場比賽的得失分都很重要，也讓這支全壘打顯得很巨大。此前身為中華隊領隊的中華職棒會長蔡其昌發文表示：「球迷朋友們，我們讓教練、球員們專心在場上好好比賽，場外的事就交給會長與後勤團隊處理，我們會提出申訴！」今天在場邊受訪時，蔡其昌透露，裁判組是透過「鷹眼系統」決定這是一發全壘打的，但其實不了解他是什麼樣的模擬情況，也不清楚大巨蛋是否有所謂的鷹眼系統。「但我們透過轉播攝影系統看到是打在軟墊上」，可是大會要做甚麼裁定，我方能夠表達不滿的方式和管道其實不多。