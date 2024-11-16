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2024年世界棒球12強賽預賽進入白熱化階段，中華隊在今（16）日與日本的關鍵戰役中，以1：3落敗，吞下預賽首敗。然而，晉級東京複賽的機會仍在，中華隊目前戰績為2勝1敗，明（17）日對陣澳洲將是決定性一役。如果中華隊能擊敗澳洲，而日本同時戰勝古巴，中華隊將確保晉級，攜手日本闖入東京複賽（超級循環賽）。台日之戰在台北大巨蛋吸引3萬4882名球迷進場助威，中華隊全場僅靠戴培峰7局下的陽春全壘打拿下1分，相較之下，日本隊投打發揮更佳，終場日本以3：1擊敗中華隊，取得預賽3連勝，而中華隊吞下預賽首敗，但晉級希望並未破滅。目前中華隊戰績為2勝1敗，若能在17日擊敗澳洲，再加上日本擊敗古巴，中華隊將以3勝的成績確定晉級，即使之後對古巴落敗，仍可因對戰優勢穩坐分組前兩名，成功闖入東京複賽。若中華隊明日不敵澳洲，晉級情勢將變得複雜。屆時，中華隊不僅必須在最後一戰擊敗古巴，還需寄望澳洲輸給南韓，才能避免因對戰優勢輸給戰績相同的澳洲，最終無緣晉級複賽。