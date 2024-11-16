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中華隊今（16）日在世界12強棒球賽小組賽面對強敵日本隊，打線遭到對方先發投手才木浩人封鎖，終場以1：3輸球。賽後日本總教練井端弘和總結比賽戰局，皆認為首局能夠先得分，對於球隊穩住陣腳非常重要，是贏球的關鍵。本場比賽一局上半，中華隊守備就出現問題，三壘手潘傑楷接球失誤，導致桑原將志上壘，後來陳柏清又投出保送，隨後一個一壘方向滾地球，一壘手朱育賢稍微漏了一拍，無法上演雙殺只能傳二壘，形成一出局，一、三壘有跑者的困境，日本便展現基本功，靠著高飛犧牲打在首局就穩穩拿下一分。這一分相當巨大，日本先發投手才木浩人和監督井端弘和賽後都指出，先得分對於穩定軍心有著巨大作用。井端說：「有預料到這場比賽會非常艱困，重點是一開始就先得到分數，我們在投手以及各方面都發揮非常好，才能贏下這場比賽。」才木浩人也說，「我認為關鍵在於隊友先給我打下分數，讓我心情篤定不少」，從最後比數來看，中華隊其實也只輸給日本隊2分，第一局雙方士氣消長，無形中讓日本隊在開賽大巨蛋「敵營」的氣氛中站穩了腳步。賽後中華隊總教練曾豪駒主動扛責，「很可惜沒能在主場球迷面前拿下勝利，當然結果不好，勝敗由教練團承擔，但面對日本武士隊，球隊沒有退縮，選手勇於去對抗這樣的強隊，相信這是很好的經驗。希望未來能得到再次對決機會，再打出精彩球賽。」今天另一場比賽，韓國以9：6大逆轉多明尼加，戰績為2勝2敗，多國則是遭到淘汰。如此戰局發展逐漸明朗化，在韓國逐漸找回狀態的情況下，中華隊只要能拿下第3勝、而日本隊全勝的情況下，就非常有機會能夠晉級。