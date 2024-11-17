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▲陳彥龍在男子菁英組以14分21秒奪冠，賽中還與路人小聊展現親和力。他因轉籍桃園，現以教練身份參與，期望為當地培育新秀，迎接下一屆全民運動會。（圖／大會提供）

113年臺北市中正盃定向越野錦標賽暨世界排名賽國家代表隊選拔賽，16日在臺北市南港區玉成公園登場，男、女子菁英組分別由常勝軍陳彥龍、黃敏惠封王摘后。兩人都剛參加完屏東全民運動會，不過陳彥龍是以教練身份，而黃敏惠取得2金1銅，但也有部分傷勢，今天更是忍痛完賽戴上后冠。黃敏惠在女子菁英組以14分56秒摘后，而她之前在全民運動會代表台北市參加定向越野四個項目，共獲得2金1銅以及第6。今天玉成公園的場地雖然是黃敏惠初體驗，不過卻是她熟悉的城區場地，而屏東全民運動會場地包含社頂公園、門馬羅草原、鵝鑾鼻公園和龍磐公園。黃敏惠表示，「全民運時，草地跟山區跌跌撞撞下，全身都是有點受傷，有一些樹枝，也會踩到一些爛泥巴，或是被樹枝刮到，也跌倒蠻多次，膝蓋現在還有點腫腫的，所以在這樣的狀況下，今天還能順利跑完，很開心！」城區主要就是要注意車子啊，那在屏東要注意的是水牛還有樹叢，就是要注意的東西不一樣。黃敏惠儼然已是「臺灣定向越野一姐」，接下來要備戰年底的清邁亞錦賽，也更期待明年7月的芬蘭世錦賽。她笑說，因為沒比過，很嚮往從亞洲級踏上世界級的那一刻。男子菁英組的陳彥龍以14分21秒技壓群雄。有趣的是，比賽過程中，有路人好奇是什麼活動，因而詢問陳彥龍，陳彥龍還跟路人小聊一下，「聊完我就走掉，想說算了，因為腳有受傷，所以大概抱著開心的心情來參加，能拿冠軍也是運氣、運氣。」本屆全民運動會，陳彥龍由於轉籍到桃園，因此以教練參與。陳彥龍表示，「因為下一屆全民運動會在桃園，他們第一次辦，那邊的設備、設施、人才培育，都有蠻不錯的團隊，也希望帶出新選手，培養當地的幼苗，讓整個大環境更棒。」比賽由臺北市政府體育局指導，臺北市定向越野協會主辦，中華民國定向越野協會、朱崙定向越野俱樂部、町巷運動工作室、老湯運動世界工作室等協辦。希望藉由賽事培養定向智能，增強體能，鼓勵全民運動，並且加強行銷2025年雙北世界壯年運動會。