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▲高雄地主選手陳彥成在5000公尺計分賽摘金。（圖／大會提供）

▲韓國小將Ma Seo Jeong包辦3金。（圖／大會提供）

▲Takino(塔奇諾)東伸運動用品公司父子檔林銘彬(右)、林振緯都非常熱心栽培台灣選手。（圖／大會提供）

2024臺灣國際滑輪溜冰公開賽今於高雄國際滑輪溜冰場16日進行最後一天激戰，但無奈受到天兔颱風外圍環流的影響，賽程一直延至中午1點後才登場，挑燈夜戰到晚上才落幕，大會代言人也是高雄地主選手陳彥成在5000公尺計分賽摘金；壓軸的500＋D公尺爭先賽社會男女組決賽更讓氣氛衝到最高點， 其中女子組上演杭州亞運金牌接力隊「內戰」，最終由「滑輪女神」劉懿萱反超壓線摘金，連續三天都有金牌，成為今年臺灣公開賽社會組的最大贏家。大專社會組共進行最後的500＋D公尺爭先賽和5000公尺計分賽。在5000公尺計分賽大專社會男子組，杭州亞運3000公尺接力金牌之一、素有滑輪溜冰界「彭于晏」的29歲老將陳彥成，在中途就連同3人一起突圍，最後以驚人的耐力獨跑壓線奪金，陳彥成說：「我賽前都不會制定計畫，都隨著賽事臨場狀況做應變，這次時間抓的不錯，剛好在一位選手突圍後被追上的時刻就跟另外兩人突圍，後面就像我平常訓練一樣，比完也不會覺得特別累的感覺。」其實陳彥成在今年義大利世錦賽才慘遭滑鐵盧，因為他在賽前訓練時因為騎腳踏車摔車導致左肩鎖骨斷裂，以受傷身體參賽，造成成績不盡理想，讓他受到不少的打擊，萌生跟同期選手趙祖政一樣想在1、2年內退休的念頭，他說：「主要是我沒有拿到明年世運會的參賽資格，明年對我已經沒有特別重要的賽事，未來可能會跟贊助商談談，我對訓練工作也挺有興趣，很喜歡那種從零到有的感覺。」最後壓軸的500＋D公尺爭先賽大專社會男、女子組更是讓全場沸騰，男子組20歲超級新秀郭立陽發揮可怕的速度，從一起跑就開始領先，最後獨跑衝刺壓線前竟然還有空回頭望了一下後面；女子組更是齊集在去年杭州亞運女子滑輪溜冰3000公尺接力賽的金牌組合上演大內鬥，4人中除了楊合貞已經退役外，李孟竹、劉懿萱和施沛妤都在陣中， 前兩天因在國訓補課沒參賽的李孟竹一起頭就保持領先，但在最後一個彎道，劉懿萱突圍壓線奪金、剛斷腿復出的施沛妤屈居第二。「起跑有點小失誤，只排在第二，但落後也有落後的跑法。」29歲的劉懿萱連續三天都成功摘金，成為大專社會組的最大贏家，但她說：「自去年亞運後回到母隊練習至今感覺都沒完全調整出來，這一次比賽對第一天的200公尺雙人計時決賽比較滿意，有跑出自己的最佳成績，但我覺得我應該可以更好，還要再跟教練多做調整，應該還有跑出更好成績的空間。」因為外型五官深邃，被媒體封為「滑輪女神」的劉懿萱，對這個封號雖然覺得不好意思，但還是很開心外型受到肯定，她開玩笑的說：「目前我是單身，未來對象希望不會是滑輪溜冰界的人，更傾向喜歡man一點的男生，平常都忙著做訓練，很難接觸到圈子外面的人，有興趣的可以從IG私訊我，哈哈哈，開玩笑的啦。」這次來訪的外隊中，又以23名選手大軍壓境的韓國隊的成績最亮眼，這次韓國隊還親自由滑輪溜冰部長李學炫領軍，其中在國小中年級Ma Seo Jeong個人包辦3金表現最為出色。南韓部長李學炫也非常認真，一個人整天不斷在幫韓國小將做紀錄，他說：「這次來台灣比賽的韓國選手都是經過選拔而來的精英選手，比賽的選手很多，台灣選手人數也比韓國更多，這讓我非常羨慕，台灣小朋友的實力也很好，而且比賽中也不會有小動作，很高興來台灣參賽。」已經連續贊助三屆臺灣國際滑輪溜冰公開賽的Takino(塔奇諾)東伸運動用品公司是一家隱形的「台灣之光」廠商，父子檔林銘彬、林振緯過去都是台灣滑輪曲棍球、滑輪溜冰好手，由於滑輪溜冰器材(主要是滑輪鞋)所費不貲，創辦人林銘彬說：「當時就立誓要提供給選手一個又便宜質量又好的鞋子！」在兒子林振緯從學校畢業後就投入滑輪溜冰鞋的設計和研發，經過3個月第一雙鞋出爐，但經過不斷測試和修改到2、3年後才成熟，林振緯說：「當時從完全不知道，加上我只有3個人到現在約有15人，我們鞋子已經遍布世界各國，全世界共有約15、16個經銷商，世界盃選手大約有15%用我家產品。」經過十年的纍積後，Takino如今已經成長為滑輪溜冰界的國際知名品牌。