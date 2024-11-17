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世界12強棒球賽預賽B組賽事在台灣舉行，對此日籍資深媒體人矢板明夫表示，日本網路上宣傳台日大戰幾乎都是寫「台灣隊」，但台灣主要媒體卻是「中華隊」，還有一些台灣的名人也是使用中華隊，而台灣本次作為預賽的東道主，是在自己家裡，竟然有這麼多媒體和個人，也在配合著中國矮化台灣，「實在令人覺得遺憾」。矢板明夫說，台日大戰雖然台灣對落敗，但這場比賽日本隊派出了職棒的頂級選手，依然贏得十分辛苦，可見雙方的差距並不大。也希望台灣在接下來的比賽中能夠拿下澳洲和古巴。然後進軍東京，在決賽中再次和日本隊會師，再決勝負。矢板明夫表示，日本球迷們對台日大賽非常關心，網路上有很多人在討論這場比賽。還有自媒體在現場直播，不過他感到意外的是，日本網上看到很多轉播這場比賽的海報，幾乎全部寫的是「台灣隊 VS 日本隊」。但是台灣很多主要媒體標題卻是「中華隊 VS 日本隊」，還有一些台灣的名人在自媒體上也使用「中華隊」這個名稱。矢板明夫說，中華隊的全名是「中華台北隊」，是中國為了矮化台灣、不讓台灣在國際上曝光，而強加給台灣的名字。像在比賽中轟出全壘打的戴培峰是台中人，是新北富邦悍將隊的球員，是台灣的代表，要說代表「台北」，就有點怪怪的感覺。矢板明夫也提及，這2天傳出來的消息是，主辦APEC的秘魯，配合中國打壓台灣。為了不讓習近平車隊在行車途中看到寫著TAIWAN的大型看板廣告，直接切斷了電子廣告電源近40分鐘。已經造成了商業糾紛。另外據報導，台灣代表處原先在利馬機場也有設置了宣傳台灣的廣告，且燈箱位於出關必經之路，疑因中國壓力，廣告已被撤除。矢板明夫說，中國打壓台灣的手段卑鄙惡劣。台灣為了在國際社會中保留一定的活動空間，有時候不得不委曲求全。所謂在人屋簷下，不得不低頭。全世界的友台人士，也和海外的台僑們一起，頂著中國的壓力，正在用各種辦法努力為台灣爭取更多曝光的機會。但這次台灣是世界棒球12強預賽的東道主，也就是在自己家裡。竟然有這麼多媒體和個人，也在配合著中國矮化台灣，實在令人覺得遺憾。