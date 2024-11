我是廣告 請繼續往下閱讀

▲恕SOLEMN安排2位女團員親吻。(圖/恕SOLEMN提供)

金屬搖滾樂團「恕SOLEMN」成立於2003年,近日女主唱Tracy旅法結束正式回歸,他們迎來成軍20週年,發行全新單曲〈I’ll Never Let It Go〉,計劃於明年2025再次展開日本巡迴。為了在視覺上突破,他們不僅安排女團員之間親吻,還特別找來「黃金巨蟒」一起拍攝,結果團員瞬間腿軟,尤其是平時看起來超陽剛的貝斯手小睿,開拍前還要先打給女兒告白。「恕SOLEMN」睽違2年於11月13日發行全新單曲〈I’ll Never Let It Go〉,透過音符和深邃的吶喊,勾勒出抗爭與團結的力量。在這個世界中,批判總是層出不窮,主唱Tracy以自己的經歷為例,分享了作為女性金屬樂團主唱所面對的挑戰,在玩團的過程中時常因生為女性玩陽剛的音樂遭受異樣眼光。然而,他們一直希望傳遞的理念是,「無論你是誰、想做什麼,只要不傷害他人,就應該勇敢地活出自己想要的樣子。」恕SOLEMN為了展現單曲中「擁抱多元、愛無邊界」的精神,期望透過作品傳達無論高矮胖瘦,或什麼樣的膚色,每個人都有自己的獨特美麗和價值,為此在拍攝宣傳照時特別安排團員Tracy和小鈺的親吻場景。為了在視覺上也呈現團員們力求突破的心境,他們還特地請來特別嘉賓「黃金巨蟒」共同拍攝。平時在舞台上大殺四方的金屬樂手,在巨蟒面前也是會腿軟到不行,策劃階段得知會有這樣的「特別嘉賓」時,他們也做起心理建設,特別是平常看起來超Man的貝斯手小睿,竟然是全團最怕蛇的,他在拍攝當天還說:「我要先打給我女兒,說我很愛她!」當真實見到、觸摸到巨蟒的時候,恐懼感更是無處安放,卯盡了全力和十足的勇氣,才讓自己的表情看起來不那麼害怕。