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▲中陽集團號召旗下大買家、中陽建設夥伴一同響應支持，給予弱勢家庭莫大支持與鼓勵。（圖／中陽集團提供）

羅慧夫顱顏基金會今(17)日在台中異想新樂園，舉辦中部地區顱顏家庭年會暨得福獎助學金頒獎活動，共有166組顱顏家庭、539人相聚一堂。中陽集團號召旗下大買家、中陽建設夥伴一同響應支持，給予弱勢家庭莫大支持與鼓勵。活動由一群經過語言治療的顱顏孩子所組成的「小小說故事劇團」，以童趣盎然方式揭開序幕，小朋友透過演繹感人的兒童繪本故事，展現語言治療成果，也展現他們重拾的自信。基金會每年舉辦的「得福獎助學金」頒獎，今年共有233位在學業及各項才藝有優秀表現的顱顏孩子獲獎，其中有60位是來自台中、彰化及南投，每人背後都有他們與家人不屈不撓、勇敢追夢的感人故事，場面溫馨。中陽集團董事長張博鈞表示，集團長期關注文化、教育與人文關懷，透過各種公益活動及捐助計畫回饋社會，也鼓勵員工積極參與並關注各種社會議題，期許激發更多的正向力量。希望藉由這次與羅慧夫顱顏基金會的合作，為顱顏孩子及家庭帶來更多力量與希望，讓他們可以在正面友善的環境下成長。1996年成立以來，羅慧夫顱顏基金會中部分會陪伴了中部地區無數顱顏患者及其家人。累計至今已服務了3,320個家庭，提供495人次的醫療補助，幫助患者重新找回笑容；同時提供2,754人次的經濟補助，減輕了無數家庭的經濟壓力。今年是羅慧夫顱顏基金會增設得福獎助學金服務第23年，己鼓勵全台灣3,177人次先天顱顏缺陷患者，在不同的領域綻放異彩。羅慧夫顱顏基金會執行長陳依伶表示，每年看見顱顏青年在不同的領域表現優異，更加確定基金會提供獎助學金這項服務是正確的決定。每年的顱顏家庭年度聚會中看見顱顏大家庭們相聚，彼此關心和支持，深感欣慰，他們不是孤軍奮戰，是互相扶持鼓勵的一家人。羅慧夫顱顏基金會自西元1989年12月由羅慧夫醫生創辦成立至今35年，秉持著「生命的不完美，可以用愛彌補」的理念，一直致力於唇腭裂、小耳症及其他先天性顱顏患者包括生理、心理、社會的全人服務，成立至今已給予超過43,000人次窮困顱顏患者醫療費、交通費、幼教補助、課後補助、生活津貼及獎助學金等經濟補助、85,000人次專業社會工作服務，幫助他們接受良好醫療照護並建立自信。