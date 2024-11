我是廣告 請繼續往下閱讀

教宗方濟各在即將出版的書中首次回應關於以色列正在對加薩的巴勒斯坦人實施「種族滅絕」的說法,他敦促進一步調查以色列的行為是否符合定義。教宗的新書題為「希望不會令人失望:通往一個更好世界的朝聖之旅」(Hope Never Disappoints. Pilgrims Towards a Better World,暫譯)。本書內容包括他對長達一年多加薩戰爭最新、最直率的看法。教宗在義大利「新聞報」(La Stampa)今天刊出的新書摘錄中寫道:「一些專家認為,加薩正在發生的事情具有種族滅絕的特徵。」他補充道:「這應該仔細研究,以確定(情況)是否符合法學家和國際組織制定的技術定義。」教宗方濟各經常對以色列在加薩軍事行動所造成傷亡表示遺憾。根據加薩衛生部,當地至少有4萬3,846人喪命於以軍的軍事行動,其中大多數是平民。但教宗呼籲進行調查也標誌著,這是他首次公開對以色列在加薩的軍事行動使用「種族滅絕」一詞,但同時並未表示認可。聯合國的一個特別委員會14日判定,以色列在加薩的戰爭行為「符合種族滅絕的特徵」,並指責該國「利用飢餓作為戰爭手段」。這項結論已經遭到以色列主要支持者美國的譴責。然而,自加薩戰爭爆發,這並不是以色列第一次成為種族滅絕指控的對象。南非先前在土耳其、西班牙和墨西哥等多國的支持下,向國際法院提起以色列涉種族滅絕的指控。方濟各也經常呼籲,釋放被劫持至加薩的以色列人質。教宗14日接見 16名從加薩獲釋的16名以色列人質。更多中央廣播電臺新聞