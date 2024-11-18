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▲17日晚間，10多名青少年聚集新市歡樂耶誕城，海山警方隨即前往了解，其中曾姓少年爆粗口、飆罵三字經辱罵員警，當場遭壓制逮捕。（圖／翻攝畫面）

本月15日，新北市歡樂耶誕城開城，許多民眾紛紛前往參觀，未料，17日晚間，卻有10多名青少年聚集，轄區海山警方隨即前往了解，其中1名22歲曾姓少年，不但拒絕盤查，甚至還爆粗口、飆罵三字經辱罵員警，當場遭壓制逮捕，並帶回警局管束，訊後依違反社會秩序維護法第85條，移請新北地院簡易庭裁處。據了解，曾男於昨天晚間，帶著10多名未成年少年，到新北市民廣場聚集，當時正在執行巡邏勤務員警，接獲民眾報案後前往查看，依規定要求曾男等人查驗身分證，但曾男卻拒絕盤查，還大聲咆哮，對員警辱罵三字經，警方見狀，將曾男過肩摔壓制逮捕，並將現場少年通通帶回偵訊，訊後依法送辦。