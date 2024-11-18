2024年世界12強棒球賽熱烈開打！中華隊昨（17）日擊敗澳洲，確認晉級超級循環賽，即將在11月21日前進東京巨蛋打複賽，不少熱血球迷搶訂機票衝日本，而事實上「東京巨蛋」可不只能看球賽，由東京巨蛋、東京巨蛋城遊樂園、後樂園會館、LaQua、東京巨蛋飯店建構而成的「東京巨蛋城」是大型綜合休閒娛樂區，是適合親子同遊的景點之一，《NOWnews》也進一步整理東京巨蛋城必玩體驗、周邊美食一文看懂。
🟡東京巨蛋、東京巨蛋城
東京巨蛋自1988年開放以來，每年舉辦棒球賽事、演唱會、展覽會等各種各樣的大型活動，建築面積有4萬6755平方公尺，可容納多達5萬5000 名觀眾，由於是全天候型設施，不受天氣影響；東京巨蛋城則是集結多元商家與綜合設施，組成的大型休閒娛樂區。
東京巨蛋城位於東京市中心，不遠處就是後樂園站（東京地鐵丸之內線），和水道橋（JR 中央線）站，還有春日站（都營地下鐵大江戶線），搭乘大眾運輸就能輕鬆抵達。
🟡東京巨蛋城怎麼玩？
◾Spa LaQua溫泉會館：使用從東京巨蛋城地下1700公尺處湧出的天然溫泉，有露天的天然溫泉和多樣的水療設施，除了露天溫泉、大浴池、碳酸泉 & 氣泡浴之外，其他還有各種不同氛圍的三溫暖，營業時間早上11點到隔天早上9點，提供夜間停留的購票方案。
◾野球殿堂博物館（日本棒球名人堂）：棒球迷不可錯過景點之一，館內除了展示日本棒球歷史、日本棒球選手名人堂外，還有日本職棒史上棒球好手使用過的球衣、球棒，如果還沒有機會到台北101看大谷翔平50轟紀念球，不如先衝一波野球殿堂博物館，看更多日本職棒具有代表性的紀念裝備。
◾TeNQ宇宙博物館：以「感動宇宙」為概念，令人盡情享受神秘的外太空文化，有直徑11公尺的大型圓形劇場，配上光雕投影可以觀賞宇宙影像，還有不少體驗活動可以互動遊玩，適合親子共遊。門票資訊點這。
◾東京巨蛋城遊樂場：東京巨蛋城內還有滿滿的遊樂中心，雖入場免門票，不過需要按照搭乘幾個遊樂設施，購買體驗票券，必搭有東京巨蛋城代表性的無軸摩天輪「ビッグ・オー Big-O」．可以盡情欣賞東京美景；「雷霆海豚」是一個令人印象深刻的過山車，在建築物的牆壁和摩天輪的中間穿梭。
此外，東京巨蛋城今年的冬季主題是「SNOW DOME」，使用如雪般閃耀的白色燈飾裝飾整個東京巨蛋城，享受以「雪」和「雪球」為靈感的閃爍體驗，除了進場為中華隊加油外，也別忘記預留時間，到充滿耶誕氣息的燈景前留下紀念照片。
🟡東京巨蛋城必吃美食
東京巨蛋城不同區域中有不同的必吃美食，園區共有近60間餐廳，從小吃甜點、景觀餐廳、日式燒肉、拉麵、異國料理通通有，熱門餐廳包括「Shake Shack漢堡」、「French Noodle Factory」以龍蝦為主打的拉麵店、「敘敘苑燒肉」日本知名燒肉連鎖店，官網也可一鍵查詢全館美食餐廳。
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東京巨蛋自1988年開放以來，每年舉辦棒球賽事、演唱會、展覽會等各種各樣的大型活動，建築面積有4萬6755平方公尺，可容納多達5萬5000 名觀眾，由於是全天候型設施，不受天氣影響；東京巨蛋城則是集結多元商家與綜合設施，組成的大型休閒娛樂區。
東京巨蛋城位於東京市中心，不遠處就是後樂園站（東京地鐵丸之內線），和水道橋（JR 中央線）站，還有春日站（都營地下鐵大江戶線），搭乘大眾運輸就能輕鬆抵達。
🟡東京巨蛋城怎麼玩？
◾Spa LaQua溫泉會館：使用從東京巨蛋城地下1700公尺處湧出的天然溫泉，有露天的天然溫泉和多樣的水療設施，除了露天溫泉、大浴池、碳酸泉 & 氣泡浴之外，其他還有各種不同氛圍的三溫暖，營業時間早上11點到隔天早上9點，提供夜間停留的購票方案。
◾野球殿堂博物館（日本棒球名人堂）：棒球迷不可錯過景點之一，館內除了展示日本棒球歷史、日本棒球選手名人堂外，還有日本職棒史上棒球好手使用過的球衣、球棒，如果還沒有機會到台北101看大谷翔平50轟紀念球，不如先衝一波野球殿堂博物館，看更多日本職棒具有代表性的紀念裝備。
◾TeNQ宇宙博物館：以「感動宇宙」為概念，令人盡情享受神秘的外太空文化，有直徑11公尺的大型圓形劇場，配上光雕投影可以觀賞宇宙影像，還有不少體驗活動可以互動遊玩，適合親子共遊。門票資訊點這。
◾東京巨蛋城遊樂場：東京巨蛋城內還有滿滿的遊樂中心，雖入場免門票，不過需要按照搭乘幾個遊樂設施，購買體驗票券，必搭有東京巨蛋城代表性的無軸摩天輪「ビッグ・オー Big-O」．可以盡情欣賞東京美景；「雷霆海豚」是一個令人印象深刻的過山車，在建築物的牆壁和摩天輪的中間穿梭。
此外，東京巨蛋城今年的冬季主題是「SNOW DOME」，使用如雪般閃耀的白色燈飾裝飾整個東京巨蛋城，享受以「雪」和「雪球」為靈感的閃爍體驗，除了進場為中華隊加油外，也別忘記預留時間，到充滿耶誕氣息的燈景前留下紀念照片。
🟡東京巨蛋城必吃美食
東京巨蛋城不同區域中有不同的必吃美食，園區共有近60間餐廳，從小吃甜點、景觀餐廳、日式燒肉、拉麵、異國料理通通有，熱門餐廳包括「Shake Shack漢堡」、「French Noodle Factory」以龍蝦為主打的拉麵店、「敘敘苑燒肉」日本知名燒肉連鎖店，官網也可一鍵查詢全館美食餐廳。