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▲2024世界棒球12強賽，4強階段東京巨蛋座位圖。（圖／premier.npb網頁）

▲2024世界棒球12強賽，4強階段的門票僅剩週四、週五有尚未賣出的票卷。（圖／ I-tike 網站）

2024世界棒球12強賽，台灣隊本屆在強敵環伺的B組脫穎而出，和日本攜手晉級4強，將與A組的委內瑞拉、美國，於東京巨蛋在週四（11/21）開啟4強循環賽，雖然12強東京巨蛋的最後兩天賽事票卷已經完售，但台灣迎戰委內瑞拉和美國的賽事還有不少門票可以購買，《NOWnews今日新聞》也透過本文整理購票懶人包，想飛日本一睹中華隊風采的球迷還有機會！2024世界棒球12強賽，海外購票由Lawson的 I-tike 網站負責，要透過智慧型手機操作，球迷除了可以直接點擊上方連結進入，也能透過世界棒壘球總會（WBSC）的12強售票資訊頁面上，滑至頁面最下方，找到連結至NPB專屬票務網站的按鈕，點擊進入。進入 I-tike 網站後，初始語言將會是日文，台灣球迷可切換為中文或英文，方便檢視各種購票資訊，2024世界棒球12強的4強賽，在東京巨蛋場皆販售一日觀賽門票，一張票可以看兩場比賽，球迷可以選擇想入場的日期，再確認座位資訊。日期和座位決定好後， I-tike 網站會請球迷選擇購買的門票數量，一人最多8張，隨後填寫 Email 帳號和包含「＋886」國碼的手機號碼，接著輸入信用卡號完成付款。並設定一組四位數的登入密碼（需含英文＋數字），以便後續查詢。完成上述步驟後，I-tike 網站頁面將顯示購票完成內容，包含「預售票號碼、購票手機號碼 、賽事日期、取票QR Code」等，取票方式為日本當地超商取票（LAWSON或MINISTOP）。2024世界棒球12強賽，4強、季冠軍賽將在週四至週日（11/21至11/24）一口氣打完，目前週六11/23台灣與日本的比賽，以及週日11/24冠軍戰和季軍戰的門票已售罄，球迷只能選擇前2天，也就是台灣對戰委內瑞拉和美國的門票購買。⚾️11:00 委內瑞拉 vs. 中華⚾️18:00 日本 vs. 美國⚾️11:00 中華 vs. 美國⚾️18:00 日本vs. 委內瑞拉⚾️11:00 委內瑞拉 vs. 美國⚾️18:00 日本 vs. 中華⚾️11:00 季軍賽⚾️18:00 冠軍賽12強隊伍將被拆分成A、B兩組，一組6隊，預賽階段進行「，AB組戰績最好的前兩名將進入第二輪的「」，超級循環賽中的獲得前兩名的國家能夠進入冠軍賽。