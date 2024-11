我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2024世界棒球12強賽,4強階段東京巨蛋座位圖。(圖/premier.npb網頁)

▲2024世界棒球12強賽,4強階段的門票僅剩週四、週五有尚未賣出的票卷。(圖/ I-tike 網站)

2024世界棒球12強賽,台灣隊本屆在強敵環伺的B組脫穎而出,和日本攜手晉級4強,將與A組的委內瑞拉、美國,於東京巨蛋在週四(11/21)開啟4強循環賽,雖然12強東京巨蛋的最後兩天賽事票卷已經完售,但台灣迎戰委內瑞拉和美國的賽事還有不少門票可以購買,《NOWnews今日新聞》也透過本文整理購票懶人包,想飛日本一睹中華隊風采的球迷還有機會!2024世界棒球12強賽,海外購票由Lawson的 I-tike 網站負責,要透過智慧型手機操作,球迷除了可以直接點擊上方連結進入,也能透過世界棒壘球總會(WBSC)的12強售票資訊頁面上,滑至頁面最下方,找到連結至NPB專屬票務網站的按鈕,點擊進入。進入 I-tike 網站後,初始語言將會是日文,台灣球迷可切換為中文或英文,方便檢視各種購票資訊,2024世界棒球12強的4強賽,在東京巨蛋場皆販售一日觀賽門票,一張票可以看兩場比賽,球迷可以選擇想入場的日期,再確認座位資訊。日期和座位決定好後, I-tike 網站會請球迷選擇購買的門票數量,一人最多8張,隨後填寫 Email 帳號和包含「+886」國碼的手機號碼,接著輸入信用卡號完成付款。並設定一組四位數的登入密碼(需含英文+數字),以便後續查詢。完成上述步驟後,I-tike 網站頁面將顯示購票完成內容,包含「預售票號碼、購票手機號碼 、賽事日期、取票QR Code」等,取票方式為日本當地超商取票(LAWSON或MINISTOP)。2024世界棒球12強賽,4強、季冠軍賽將在週四至週日(11/21至11/24)一口氣打完,目前週六11/23台灣與日本的比賽,以及週日11/24冠軍戰和季軍戰的門票已售罄,球迷只能選擇前2天,也就是台灣對戰委內瑞拉和美國的門票購買。⚾️11:00 委內瑞拉 vs. 中華⚾️18:00 日本 vs. 美國⚾️11:00 中華 vs. 美國⚾️18:00 日本vs. 委內瑞拉⚾️11:00 委內瑞拉 vs. 美國⚾️18:00 日本 vs. 中華⚾️11:00 季軍賽⚾️18:00 冠軍賽12強隊伍將被拆分成A、B兩組,一組6隊,預賽階段進行「,AB組戰績最好的前兩名將進入第二輪的「」,超級循環賽中的獲得前兩名的國家能夠進入冠軍賽。