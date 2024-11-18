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▲世界棒球12強中華隊在贏下澳洲後確定晉級最後四強，睽違21年晉級世界賽四強。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.17）

▲中華隊救援投手吳俊偉對上澳洲拿下最後一個出局數後，確定中華隊可以晉級最後四強，興奮的振臂高呼。（圖／記者葉政勳攝）

2024年世界12強棒球賽B組預賽，昨（17）日為中華隊對戰澳洲，中華隊表現亮眼，最終以11：3的成績擊敗澳洲，準備和日本隊一起前往東京巨蛋進行「超級循環賽」。對此，彰化秀傳醫院首席醫療副院長李佳穎今日發文分享，昨晚有一名重症年輕人被送進外科加護病房，在插管狀態下，清醒後第一件事竟是寫字詢問護理人員「今天台灣棒球有Win（贏）嗎？」讓李佳穎感嘆：「台灣隊也太勵志了…無論對任何人…」李佳穎今日在臉書粉專以「本日最勵志」為題分享，昨晚一名重症的年輕人被送進外科加護病房，因嚴重病情而無法自主呼吸，被插了氣管內管用呼吸器輔助，「插管後是無法說話的，醫護人員或家屬與病人溝通，只能比手畫腳或是寫字的…」該名病患凌晨終於從昏迷中甦醒過來，沒想到他與護理人員溝通的第一件事竟是「今天台灣有贏嗎？」從李佳穎PO出的照片中，還可見白板上寫著「今天台灣棒球有Win（贏）嗎？12強Vs澳洲」，讓李佳穎忍不住直呼：「你應該有意志力努力活下來了吧…台灣隊也太勵志了…無論對任何人…」對此，不少網友們也被感動到，「太熱愛棒球了」、「激勵人心的最佳示範」、「贏了！贏了！快起來吧」、「希望他好好的能看台灣在東京巨蛋繼續贏球」。世界12強棒球賽B組預賽，昨日中華隊戰澳洲，打線靠著林立、吉力吉撈．鞏冠的3分砲，在台北大巨蛋狂轟猛炸，最終以11：3擊敗澳洲，成功拿下前往東京巨蛋的門票，將與A組的委內瑞拉、美國，於東京巨蛋在週四（11/21）開啟4強循環賽。⚾️11:00 委內瑞拉 vs.⚾️18:00 日本 vs. 美國⚾️11:00vs. 美國⚾️18:00 日本vs. 委內瑞拉⚾️11:00 委內瑞拉 vs. 美國⚾️18:00 日本 vs.