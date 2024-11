我是廣告 請繼續往下閱讀

▲世界棒球12強中華隊在贏下澳洲後確定晉級最後四強,睽違21年晉級世界賽四強。(圖/記者葉政勳攝 , 2024.11.17)

▲中華隊救援投手吳俊偉對上澳洲拿下最後一個出局數後,確定中華隊可以晉級最後四強,興奮的振臂高呼。(圖/記者葉政勳攝)

2024年世界12強棒球賽B組預賽,昨(17)日為中華隊對戰澳洲,中華隊表現亮眼,最終以11:3的成績擊敗澳洲,準備和日本隊一起前往東京巨蛋進行「超級循環賽」。對此,彰化秀傳醫院首席醫療副院長李佳穎今日發文分享,昨晚有一名重症年輕人被送進外科加護病房,在插管狀態下,清醒後第一件事竟是寫字詢問護理人員「今天台灣棒球有Win(贏)嗎?」讓李佳穎感嘆:「台灣隊也太勵志了…無論對任何人…」李佳穎今日在臉書粉專以「本日最勵志」為題分享,昨晚一名重症的年輕人被送進外科加護病房,因嚴重病情而無法自主呼吸,被插了氣管內管用呼吸器輔助,「插管後是無法說話的,醫護人員或家屬與病人溝通,只能比手畫腳或是寫字的…」該名病患凌晨終於從昏迷中甦醒過來,沒想到他與護理人員溝通的第一件事竟是「今天台灣有贏嗎?」從李佳穎PO出的照片中,還可見白板上寫著「今天台灣棒球有Win(贏)嗎?12強Vs澳洲」,讓李佳穎忍不住直呼:「你應該有意志力努力活下來了吧…台灣隊也太勵志了…無論對任何人…」對此,不少網友們也被感動到,「太熱愛棒球了」、「激勵人心的最佳示範」、「贏了!贏了!快起來吧」、「希望他好好的能看台灣在東京巨蛋繼續贏球」。世界12強棒球賽B組預賽,昨日中華隊戰澳洲,打線靠著林立、吉力吉撈.鞏冠的3分砲,在台北大巨蛋狂轟猛炸,最終以11:3擊敗澳洲,成功拿下前往東京巨蛋的門票,將與A組的委內瑞拉、美國,於東京巨蛋在週四(11/21)開啟4強循環賽。⚾️11:00 委內瑞拉 vs.⚾️18:00 日本 vs. 美國⚾️11:00vs. 美國⚾️18:00 日本vs. 委內瑞拉⚾️11:00 委內瑞拉 vs. 美國⚾️18:00 日本 vs.