中華隊預賽5戰吸引破15萬人！世界12強棒球錦標賽B組預賽最終日，中華隊雖然提前以小組第2身份出線，今（18）日仍在台北大巨蛋交手古巴隊，進行消化試合。儘管如此，平日週一的大巨蛋，依然吸引大量球迷進場，根據稍早官方統計，本場比賽吸引30,924人進場，而合計中華隊先前比賽，總計5場比賽湧入超過15萬名觀眾，數量相當驚人，展現「巨蛋效應」的威力。
5連突破15萬人 台日大戰寫紀錄
本次世界12強棒球賽預賽，台灣擔任主辦國，並以台北大巨蛋爲主要場地，同時也是巨蛋啟用以來，層級最高的國際棒球賽事。中華隊本次5場賽事都在大巨蛋進行，其中以最受矚目的「台日大戰」進場人數最多，總計吸引34,882人進場，寫下台灣舉辦國際賽以來，單場最多進場觀眾人數紀錄。
中華隊前4戰先後交手韓國、多明尼加、日本以及澳洲，依序吸引34,528人、20,388人、34,882人還有34,166，合計已經有123,964人進場。今（18）日最終戰交手古巴，雖然是確定晉級後的消化試合，並且舉辦在平日的星期一，不過根據官方統計，仍然吸引30,924名球迷進場，中華隊在預賽5戰總計吸引154,888名觀眾，突破15萬人進場。
此外，在15日舉辦的「日韓大戰」，是大巨蛋唯一一場沒有中華隊的賽事，該場比賽吸引眾多國外球迷進場，根據賽事方統計，有20,388名觀眾進場，同樣突破2萬人大關。
台北大巨蛋中華隊賽事觀眾數：
中華隊 vs. 韓國隊：34,528人
中華隊 vs. 多明尼加隊：20,388人
⭐️中華隊 vs. 日本隊：34,882人
中華隊 vs. 澳洲隊：34,166人
中華隊 vs. 古巴隊：30,924人
（日本隊 vs. 韓國隊：20,388人）
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本次世界12強棒球賽預賽，台灣擔任主辦國，並以台北大巨蛋爲主要場地，同時也是巨蛋啟用以來，層級最高的國際棒球賽事。中華隊本次5場賽事都在大巨蛋進行，其中以最受矚目的「台日大戰」進場人數最多，總計吸引34,882人進場，寫下台灣舉辦國際賽以來，單場最多進場觀眾人數紀錄。
中華隊前4戰先後交手韓國、多明尼加、日本以及澳洲，依序吸引34,528人、20,388人、34,882人還有34,166，合計已經有123,964人進場。今（18）日最終戰交手古巴，雖然是確定晉級後的消化試合，並且舉辦在平日的星期一，不過根據官方統計，仍然吸引30,924名球迷進場，中華隊在預賽5戰總計吸引154,888名觀眾，突破15萬人進場。
此外，在15日舉辦的「日韓大戰」，是大巨蛋唯一一場沒有中華隊的賽事，該場比賽吸引眾多國外球迷進場，根據賽事方統計，有20,388名觀眾進場，同樣突破2萬人大關。
台北大巨蛋中華隊賽事觀眾數：
中華隊 vs. 韓國隊：34,528人
中華隊 vs. 多明尼加隊：20,388人
⭐️中華隊 vs. 日本隊：34,882人
中華隊 vs. 澳洲隊：34,166人
中華隊 vs. 古巴隊：30,924人
（日本隊 vs. 韓國隊：20,388人）
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