▲2024世界12強棒球錦標賽B組預賽,中華隊捕手戴培峰從日本隊的中繼投手北山亘基手中,敲出陽春全壘打,也是中華隊全場攻下唯一的一分。(圖/記者葉政勳攝 , 2024.11.16)

中華隊預賽5戰吸引破15萬人!世界12強棒球錦標賽B組預賽最終日,中華隊雖然提前以小組第2身份出線,今(18)日仍在台北大巨蛋交手古巴隊,進行消化試合。本次世界12強棒球賽預賽,台灣擔任主辦國,並以台北大巨蛋爲主要場地,同時也是巨蛋啟用以來,層級最高的國際棒球賽事。中華隊前4戰先後交手韓國、多明尼加、日本以及澳洲,依序吸引34,528人、20,388人、34,882人還有34,166,合計已經有123,964人進場。此外,在15日舉辦的「日韓大戰」,是大巨蛋唯一一場沒有中華隊的賽事,該場比賽吸引眾多國外球迷進場,根據賽事方統計,有20,388名觀眾進場,同樣突破2萬人大關。中華隊 vs. 韓國隊:34,528人中華隊 vs. 多明尼加隊:20,388人⭐️中華隊 vs. 日本隊:34,882人中華隊 vs. 澳洲隊:34,166人中華隊 vs. 古巴隊:30,924人(日本隊 vs. 韓國隊:20,388人)