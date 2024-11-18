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▲2024世界12強棒球錦標賽B組預賽，中華隊捕手戴培峰從日本隊的中繼投手北山亘基手中，敲出陽春全壘打，也是中華隊全場攻下唯一的一分。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.16）

中華隊預賽5戰吸引破15萬人！世界12強棒球錦標賽B組預賽最終日，中華隊雖然提前以小組第2身份出線，今（18）日仍在台北大巨蛋交手古巴隊，進行消化試合。本次世界12強棒球賽預賽，台灣擔任主辦國，並以台北大巨蛋爲主要場地，同時也是巨蛋啟用以來，層級最高的國際棒球賽事。中華隊前4戰先後交手韓國、多明尼加、日本以及澳洲，依序吸引34,528人、20,388人、34,882人還有34,166，合計已經有123,964人進場。此外，在15日舉辦的「日韓大戰」，是大巨蛋唯一一場沒有中華隊的賽事，該場比賽吸引眾多國外球迷進場，根據賽事方統計，有20,388名觀眾進場，同樣突破2萬人大關。中華隊 vs. 韓國隊：34,528人中華隊 vs. 多明尼加隊：20,388人⭐️中華隊 vs. 日本隊：34,882人中華隊 vs. 澳洲隊：34,166人中華隊 vs. 古巴隊：30,924人（日本隊 vs. 韓國隊：20,388人）