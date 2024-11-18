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▲2024國家地理雜誌野生動物路跑，17日在台北動物園鳴槍開跑。（圖／主辦單位提供）

▲國家地理雜誌總編輯暨大石國際文化執行長李永適抽出最大獎中國南方航空臺北至德國法蘭克福經濟艙機票。（圖／主辦單位提供）

2024國家地理雜誌野生動物路跑，17日於臺北市立動物園鳴槍開跑，近6000名跑者為守護野生動物棲地而跑。主辦單位國家地理雜誌總編輯李永適表示，此次路跑不僅是一場體力挑戰，更是一個推廣環保意識及動物保護知識的重要契機，跑友在享受運動的同時，也能夠更深入了解野生動物的重要性及其面臨的威脅。本次路跑設有4K、4K親子組（兩人一組）及10K組別，賽道環繞動物園，讓跑友在自然景觀中挑戰自我。活動當天吸引許多家庭與朋友組隊參加，尤其親子組深受歡迎，孩子們在運動中學習環境保護的重要性，家庭的熱情參與讓現場氛圍更加熱烈。透過活動主題動物亞洲象、馬來貘、馬來虎和穿山甲，強調保護瀕危物種的重要性。為響應環保，主辦單位實施「零紙杯」政策，鼓勵跑友自備環保杯，現場也設有Loopick循拾攤位免費提供限量的環保杯租借。這場路跑喚起每位參與者肩負保護地球的責任，並激勵大家積極行動，為保護地球貢獻力量。現場與自然野趣、社團法人臺灣野灣野生動物保育協會、台灣黑熊保育協會、台灣兩棲類動物保育協會、石虎保育大使阿虎加油、Greenpeace 綠色和平、金門縣野生動物救援暨保育協會等公益與動物保育夥伴，共同設立有趣且富有知識性的攤位活動，吸引很多親子參觀，寓教於樂。此外，現場還設有保育看板及主題動物拍照打卡牆，讓跑友學習有關野生動物救援及棲地保護的知識。主辦單位同時安排現場抽獎及Q&A問答活動，抽獎活動則有中國南方航空、歐帝生光電、World Gym世界健身俱樂部、diadora、清淨海、Avier以及Hansa等多家贊助單位提供的豐富獎品，其中最大獎為臺北至德國法蘭克福經濟艙機票。本次活動的一部分收益將捐贈給臺北市立動物園的「動物認養專戶」，支持野生動物域內域外保育行動。2024國家地理雜誌野生動物路跑，希望能夠讓更多民眾參與動物保育的行動，引導大家了解即使微小的力量也能對保護野生動物產生深遠的影響。一起守護棲地，友善共生！