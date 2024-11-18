2024國家地理雜誌野生動物路跑，17日於臺北市立動物園鳴槍開跑，近6000名跑者為守護野生動物棲地而跑。主辦單位國家地理雜誌總編輯李永適表示，此次路跑不僅是一場體力挑戰，更是一個推廣環保意識及動物保護知識的重要契機，跑友在享受運動的同時，也能夠更深入了解野生動物的重要性及其面臨的威脅。
本次路跑設有4K、4K親子組（兩人一組）及10K組別，賽道環繞動物園，讓跑友在自然景觀中挑戰自我。活動當天吸引許多家庭與朋友組隊參加，尤其親子組深受歡迎，孩子們在運動中學習環境保護的重要性，家庭的熱情參與讓現場氛圍更加熱烈。透過活動主題動物亞洲象、馬來貘、馬來虎和穿山甲，強調保護瀕危物種的重要性。
為響應環保，主辦單位實施「零紙杯」政策，鼓勵跑友自備環保杯，現場也設有Loopick循拾攤位免費提供限量的環保杯租借。這場路跑喚起每位參與者肩負保護地球的責任，並激勵大家積極行動，為保護地球貢獻力量。
現場與自然野趣、社團法人臺灣野灣野生動物保育協會、台灣黑熊保育協會、台灣兩棲類動物保育協會、石虎保育大使阿虎加油、Greenpeace 綠色和平、金門縣野生動物救援暨保育協會等公益與動物保育夥伴，共同設立有趣且富有知識性的攤位活動，吸引很多親子參觀，寓教於樂。
此外，現場還設有保育看板及主題動物拍照打卡牆，讓跑友學習有關野生動物救援及棲地保護的知識。主辦單位同時安排現場抽獎及Q&A問答活動，抽獎活動則有中國南方航空、歐帝生光電、World Gym世界健身俱樂部、diadora、清淨海、Avier以及Hansa等多家贊助單位提供的豐富獎品，其中最大獎為臺北至德國法蘭克福經濟艙機票。
本次活動的一部分收益將捐贈給臺北市立動物園的「動物認養專戶」，支持野生動物域內域外保育行動。2024國家地理雜誌野生動物路跑，希望能夠讓更多民眾參與動物保育的行動，引導大家了解即使微小的力量也能對保護野生動物產生深遠的影響。一起守護棲地，友善共生！
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為響應環保，主辦單位實施「零紙杯」政策，鼓勵跑友自備環保杯，現場也設有Loopick循拾攤位免費提供限量的環保杯租借。這場路跑喚起每位參與者肩負保護地球的責任，並激勵大家積極行動，為保護地球貢獻力量。
現場與自然野趣、社團法人臺灣野灣野生動物保育協會、台灣黑熊保育協會、台灣兩棲類動物保育協會、石虎保育大使阿虎加油、Greenpeace 綠色和平、金門縣野生動物救援暨保育協會等公益與動物保育夥伴，共同設立有趣且富有知識性的攤位活動，吸引很多親子參觀，寓教於樂。
此外，現場還設有保育看板及主題動物拍照打卡牆，讓跑友學習有關野生動物救援及棲地保護的知識。主辦單位同時安排現場抽獎及Q&A問答活動，抽獎活動則有中國南方航空、歐帝生光電、World Gym世界健身俱樂部、diadora、清淨海、Avier以及Hansa等多家贊助單位提供的豐富獎品，其中最大獎為臺北至德國法蘭克福經濟艙機票。
本次活動的一部分收益將捐贈給臺北市立動物園的「動物認養專戶」，支持野生動物域內域外保育行動。2024國家地理雜誌野生動物路跑，希望能夠讓更多民眾參與動物保育的行動，引導大家了解即使微小的力量也能對保護野生動物產生深遠的影響。一起守護棲地，友善共生！