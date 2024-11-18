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▲世界棒球12強日本隊總教練井端弘和。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.15）

2024年世界12強賽小組賽落幕，「侍JAPAN」日本棒球代表隊以5連勝的成績拿下分組第一，晉級超級巡迴賽。賽後在賽場上接受訪問時，發生了一件意想不到的事，由於天母的風雨太大，撐在日本主帥井端弘和頭上的雨傘竟然直接被吹「開花」，不過井端監督展現大將之風，神情不動地繼續完成訪問。天母棒球場這幾天的天氣一直不是很好，昨天日本和古巴的比賽也是一直下雨。此役日本隊繼續在晚間迎戰多明尼加，今天他們靠著9局下的5分大局，最終輕取對手，拿下在小組賽的第5勝。球隊全場敲出14支安打、得到11分，進攻狀態很好。比賽結束時，仍一直下著大雨。另外，現場風勢也很大，當地電視台選擇在戶外背板前進行訪問，而就在井端弘和監督受訪時，工作人員在一旁幫他撐傘，避免自家主帥淋到雨，但沒想到風大到把傘給吹「開花」了。儘管如此，教練仍然不為所動，繼續接受訪問說：「球員們今天做得很好。」展望接下來的超級循環賽，井端表示：「（今天）有一些明顯的失誤，我們得加以修正。」他也希望能像今天投手接力守成一樣，未來如此順利的比賽還能夠再來4場。日本隊在上一屆世界12強賽，在東京以5：3擊敗宿敵韓國，本屆他們嘗試要來完成衛冕，球隊目前5連勝拉開不錯的序幕。