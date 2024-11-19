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民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押，而過去其因政治獻金案宣布請假黨主席3個月，請假期限在本月底，民眾黨中央委員會18日開會後拍板將柯請假時間延至明年2月28日。《鏡週刊》今（19）日報導，有知情人士指出，柯文哲除了要面對京華城案的圖利及違背職務收賄罪外，被北檢扣押3883萬的木可公司，是柯文哲要面對的另一項罪名。根據《鏡週刊》報導，柯文哲除原有的圖利罪及違背職務收賄罪外，知情人士透露，威京集團主席沈慶京賄款，被查出流向民眾黨及柯文哲政治獻金專戶，而木可公司疑似就是用其中的250萬元來成立，因此柯文哲還被列為洗錢及侵占公益款被告，所以他自己也不知道會被押到何時。木可公關行銷有限公司成立於2022年10月14日，登記負責人李文娟是柯文哲高中同學，也是前台北捷運董事長李文宗的胞妹，李文宗同時負責柯文哲競選總統的財務工作，是木可公關的唯一客戶對口，木可公關藉由肖像授權、委託作業管理2份合約，專門販售KP聯名商品。不過報導指出，木可公司的代表人雖是李文娟，可檢廉從柯與李文宗及李文娟的相關LINE對話，認為李氏兄妹只是人頭，柯文哲才是木可公司的實際負責人，且除了資本額疑與賄款有關，還涉及洗錢罪。