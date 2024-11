我是廣告 請繼續往下閱讀

▲世界棒球12強中華隊最終以4勝1敗B組第二挺進東京複賽。(圖/記者葉政勳攝 , 2024.11.18)

▲日本人對於台灣球迷高素質的應援以及賽後的行為感到訝異,狂讚台灣球迷是真正懂運動價值得一群人。(圖/記者葉政勳攝)

▲世界棒球12強中華隊最終以4勝1敗B組第二挺進東京複賽,只要取得超級循環賽前兩名,就能進到冠亞軍賽!(圖/記者葉政勳攝 , 2024.11.18)

2024年世界棒球12強賽正在開打中,中華隊在B組小組賽當中,以4勝1敗的佳績挺進4強,將在本週飛往日本東京繼續下一輪循環賽,有機會衝擊冠亞軍賽,而中華隊在小組循環賽當中,唯一輸掉的一場比賽就是對陣日本的時候,日媒《Yahoo!Japan》日前報導,表示日本國家隊在12強賽事當中以3:1擊敗台灣國家隊,並且取得12強小組賽的三連勝,比賽結束之後,報導中,有不少日本人留言表示而相關報導也被轉發到社群平台上,不少球迷紛紛回應、「這是超越勝負的感動,我們是真的熱愛棒球這項運動。」而這次12強賽事,B組小組賽晉級是由中華隊4勝1敗、日本隊5勝一起攜手進入4強,將在本週四於日本東京巨蛋開打,11/21(四)18:00 日本(B1) vs. 美國(A2)11/22(五)18:00 日本(B1) vs. 委內瑞拉(A1)11/23(六)11:00 委內瑞拉(A1) vs. 美國(A2)11/24(日)11:00 銅牌戰(超級循環賽戰績後2名)11/24(日)18:00 金牌戰(超級循環賽戰績前2名)