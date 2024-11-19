2024年世界棒球12強賽正在開打中，中華隊在B組小組賽當中，以4勝1敗的佳績挺進4強，將在本週飛往日本東京繼續下一輪循環賽，有機會衝擊冠亞軍賽，而中華隊在小組循環賽當中，唯一輸掉的一場比賽就是對陣日本的時候，結果日本新聞媒體報導之後，不少日本人都大讚台灣球迷的素質非常好，即便在輸球時也真心的替對手喝采，讓人非常動容。
日媒報導台灣球迷高水準！讚爆超高素質運動家精神
日媒《Yahoo！Japan》日前報導，表示日本國家隊在12強賽事當中以3：1擊敗台灣國家隊，並且取得12強小組賽的三連勝，比賽結束之後，台灣球迷所展現出的「尊重」讓日本也非常感動。「在比賽時，不管是日本的啦啦隊還是台灣球迷，都起立鼓掌，儘管他們輸了，但這仍然是一場精彩的比賽，他們同時也為日本隊鼓掌，這是一個感人的場景，現場瀰漫著對於日本隊以及台灣隊的表現都讚不絕口的氣氛」。
報導中，有不少日本人留言表示「在滿員的客場球場裡，儘管是輸掉的比賽，台灣球迷依然起立送上掌聲，這樣的場面我從未見過，眼淚不禁湧出，台灣的球迷真正懂運動的真正的價值，是最棒的球迷，他們讓人感受到棒球、運動真正的樂趣，真的太了不起了」、「台灣的加油方式令人感到驚訝，球場上的觀眾無不齊心協力，邊發出聲邊加油，還有球迷拿著日本以及台灣國旗幫彼此加油，完全沒有不愉快的感覺。」
而相關報導也被轉發到社群平台上，不少球迷紛紛回應「台灣的球迷真的很可愛的....在天母棒球場也是大家一起幫日本應援TAT」、「人生的結果不只是在乎輸贏勝負，而是過程中的全力以赴；大家都好了不起，值得喝采」、「看了真的好感動，我想這才是我們要的運動外交」、「這是超越勝負的感動，我們是真的熱愛棒球這項運動。」
中華隊帶4勝1敗殺進東京巨蛋！4強賽制、賽程表一次看
而這次12強賽事，B組小組賽晉級是由中華隊4勝1敗、日本隊5勝一起攜手進入4強，將在本週四於日本東京巨蛋開打，而4強的賽事為「超級循環賽」，進入複賽的4支隊伍，將都會和其他3個國家交手，最終成績以前2名晉級冠亞軍賽；後2名則打季軍賽，請大家一起為中華隊加油！集氣希望他們能闖入週末的冠亞軍賽。
⚾️2024世界12強棒球賽超級循環賽賽程：
11/21（四）11:00 委內瑞拉（A1） vs. ⭐️中華隊（B2）
11/21（四）18:00 日本（B1） vs. 美國（A2）
11/22（五）11:00 ⭐️中華隊（B2） vs. 美國（A2）
11/22（五）18:00 日本（B1） vs. 委內瑞拉（A1）
11/23（六）11:00 委內瑞拉（A1） vs. 美國（A2）
11/23（六）18:00 日本（B1）vs. ⭐️中華隊（B2）
11/24（日）11:00 銅牌戰（超級循環賽戰績後2名）
11/24（日）18:00 金牌戰（超級循環賽戰績前2名）
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日媒《Yahoo！Japan》日前報導，表示日本國家隊在12強賽事當中以3：1擊敗台灣國家隊，並且取得12強小組賽的三連勝，比賽結束之後，台灣球迷所展現出的「尊重」讓日本也非常感動。「在比賽時，不管是日本的啦啦隊還是台灣球迷，都起立鼓掌，儘管他們輸了，但這仍然是一場精彩的比賽，他們同時也為日本隊鼓掌，這是一個感人的場景，現場瀰漫著對於日本隊以及台灣隊的表現都讚不絕口的氣氛」。
報導中，有不少日本人留言表示「在滿員的客場球場裡，儘管是輸掉的比賽，台灣球迷依然起立送上掌聲，這樣的場面我從未見過，眼淚不禁湧出，台灣的球迷真正懂運動的真正的價值，是最棒的球迷，他們讓人感受到棒球、運動真正的樂趣，真的太了不起了」、「台灣的加油方式令人感到驚訝，球場上的觀眾無不齊心協力，邊發出聲邊加油，還有球迷拿著日本以及台灣國旗幫彼此加油，完全沒有不愉快的感覺。」
而相關報導也被轉發到社群平台上，不少球迷紛紛回應「台灣的球迷真的很可愛的....在天母棒球場也是大家一起幫日本應援TAT」、「人生的結果不只是在乎輸贏勝負，而是過程中的全力以赴；大家都好了不起，值得喝采」、「看了真的好感動，我想這才是我們要的運動外交」、「這是超越勝負的感動，我們是真的熱愛棒球這項運動。」
中華隊帶4勝1敗殺進東京巨蛋！4強賽制、賽程表一次看
而這次12強賽事，B組小組賽晉級是由中華隊4勝1敗、日本隊5勝一起攜手進入4強，將在本週四於日本東京巨蛋開打，而4強的賽事為「超級循環賽」，進入複賽的4支隊伍，將都會和其他3個國家交手，最終成績以前2名晉級冠亞軍賽；後2名則打季軍賽，請大家一起為中華隊加油！集氣希望他們能闖入週末的冠亞軍賽。
⚾️2024世界12強棒球賽超級循環賽賽程：
11/21（四）11:00 委內瑞拉（A1） vs. ⭐️中華隊（B2）
11/21（四）18:00 日本（B1） vs. 美國（A2）
11/22（五）11:00 ⭐️中華隊（B2） vs. 美國（A2）
11/22（五）18:00 日本（B1） vs. 委內瑞拉（A1）
11/23（六）11:00 委內瑞拉（A1） vs. 美國（A2）
11/23（六）18:00 日本（B1）vs. ⭐️中華隊（B2）
11/24（日）11:00 銅牌戰（超級循環賽戰績後2名）
11/24（日）18:00 金牌戰（超級循環賽戰績前2名）
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