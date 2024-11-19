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▲世界棒球12強中華隊最終以4勝1敗B組第二挺進東京複賽。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.18）

▲日本人對於台灣球迷高素質的應援以及賽後的行為感到訝異，狂讚台灣球迷是真正懂運動價值得一群人。（圖／記者葉政勳攝）

▲世界棒球12強中華隊最終以4勝1敗B組第二挺進東京複賽，只要取得超級循環賽前兩名，就能進到冠亞軍賽！（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.18）

2024年世界棒球12強賽正在開打中，中華隊在B組小組賽當中，以4勝1敗的佳績挺進4強，將在本週飛往日本東京繼續下一輪循環賽，有機會衝擊冠亞軍賽，而中華隊在小組循環賽當中，唯一輸掉的一場比賽就是對陣日本的時候，日媒《Yahoo！Japan》日前報導，表示日本國家隊在12強賽事當中以3：1擊敗台灣國家隊，並且取得12強小組賽的三連勝，比賽結束之後，報導中，有不少日本人留言表示而相關報導也被轉發到社群平台上，不少球迷紛紛回應、「這是超越勝負的感動，我們是真的熱愛棒球這項運動。」而這次12強賽事，B組小組賽晉級是由中華隊4勝1敗、日本隊5勝一起攜手進入4強，將在本週四於日本東京巨蛋開打，11/21（四）18:00 日本（B1） vs. 美國（A2）11/22（五）18:00 日本（B1） vs. 委內瑞拉（A1）11/23（六）11:00 委內瑞拉（A1） vs. 美國（A2）11/24（日）11:00 銅牌戰（超級循環賽戰績後2名）11/24（日）18:00 金牌戰（超級循環賽戰績前2名）