天氣濕冷，又到了吃麻油雞的季節，在家裡煮麻油雞其實不難，但不少主婦都不敢輕易嘗試，就怕一步驟做錯，讓湯頭變得苦澀，可能得整鍋倒掉。主廚詹姆士不藏私，傳授雞肉用炒得比汆燙更能去腥，主婦也分享關火前加高麗菜，可以讓湯頭瞬間變鮮甜。麻油雞零失敗做法完整公開。
🟡 麻油雞食材
◾土雞半隻或雞腿2隻
◾薑20片
◾麻油少許
◾香油少許
◾米酒半碗
◾枸杞適量
一般人做雞肉料理時，通常會把雞肉汆燙去腥味，但詹姆士先前在YouTube頻道分享，建議改用乾炒方式取代汆燙，同樣能去腥，煸炒出的雞油能讓料理香氣更上檔次。
有別一般麻油雞做法是先煸香薑片，詹姆士則建議先煸炒雞肉，至雞肉水分、血水較少時再下薑片煸炒。雖然大家都說，「麻油雞不要加鹽，會很燥」，但是詹姆士建議，可加點鹽巴一起拌炒，會讓麻油雞湯更入味。
再炒到雞油完全釋出後，就可以倒入米酒至淹過雞肉，如果家中抽油煙機位置較高，可嘗試「主廚手法」，將鍋子半傾斜，讓鍋內米酒燃燒，燒去部分酒精，降低酒味，約3、5分鐘後熄火蓋鍋蓋，火就會熄滅。
接著，再重新開火，倒入1/3的麻油並煮滾，此時湯色會變白，就可以關火起鍋，淋上剩餘的麻油，再倒入浸泡米酒的枸杞即可。如果擔心麻油雞酒味太重，小孩不喜歡的話，也可以減少米酒的比例。
🟡 麻油雞做法
1.熱鍋後加入少許香油，放入洗淨並擦乾的雞肉煸炒
2.炒到雞肉水分、血水較少時，下薑片繼續煸炒
3.炒到雞油釋出時，可適度加鹽添味道
4.再炒到雞油完全釋出後，就可以倒入米酒至淹過雞肉
5.如果家中抽油煙機位置較高，可試著傾斜鍋子，讓鍋中米酒燃燒，燒去部分酒精後關火
6.重新開火，倒入1/3的麻油並煮滾，就可關火起鍋
7.淋上剩餘的麻油，再倒入浸泡米酒的枸杞即可
🟡 麻油雞零失敗技巧整理
◾用煸炒雞肉取代汆燙
◾麻油不要一開始就放
◾關火前可加高麗菜添甜味
此外，也有主婦在臉書「我愛全聯-好物老實説」分享，可以在關火前加入高麗菜，能夠讓湯頭有蔬菜的甜味，這時候也可以加些麵線提高飽足感，如果吃不完，她也會在下一餐加入火鍋料或是菇類，變成「麻油雞火鍋」。
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◾土雞半隻或雞腿2隻
◾薑20片
◾麻油少許
◾香油少許
◾米酒半碗
◾枸杞適量
一般人做雞肉料理時，通常會把雞肉汆燙去腥味，但詹姆士先前在YouTube頻道分享，建議改用乾炒方式取代汆燙，同樣能去腥，煸炒出的雞油能讓料理香氣更上檔次。
有別一般麻油雞做法是先煸香薑片，詹姆士則建議先煸炒雞肉，至雞肉水分、血水較少時再下薑片煸炒。雖然大家都說，「麻油雞不要加鹽，會很燥」，但是詹姆士建議，可加點鹽巴一起拌炒，會讓麻油雞湯更入味。
再炒到雞油完全釋出後，就可以倒入米酒至淹過雞肉，如果家中抽油煙機位置較高，可嘗試「主廚手法」，將鍋子半傾斜，讓鍋內米酒燃燒，燒去部分酒精，降低酒味，約3、5分鐘後熄火蓋鍋蓋，火就會熄滅。
接著，再重新開火，倒入1/3的麻油並煮滾，此時湯色會變白，就可以關火起鍋，淋上剩餘的麻油，再倒入浸泡米酒的枸杞即可。如果擔心麻油雞酒味太重，小孩不喜歡的話，也可以減少米酒的比例。
🟡 麻油雞做法
1.熱鍋後加入少許香油，放入洗淨並擦乾的雞肉煸炒
2.炒到雞肉水分、血水較少時，下薑片繼續煸炒
3.炒到雞油釋出時，可適度加鹽添味道
4.再炒到雞油完全釋出後，就可以倒入米酒至淹過雞肉
5.如果家中抽油煙機位置較高，可試著傾斜鍋子，讓鍋中米酒燃燒，燒去部分酒精後關火
6.重新開火，倒入1/3的麻油並煮滾，就可關火起鍋
7.淋上剩餘的麻油，再倒入浸泡米酒的枸杞即可
🟡 麻油雞零失敗技巧整理
◾用煸炒雞肉取代汆燙
◾麻油不要一開始就放
◾關火前可加高麗菜添甜味
此外，也有主婦在臉書「我愛全聯-好物老實説」分享，可以在關火前加入高麗菜，能夠讓湯頭有蔬菜的甜味，這時候也可以加些麵線提高飽足感，如果吃不完，她也會在下一餐加入火鍋料或是菇類，變成「麻油雞火鍋」。