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▲陳晨威（左）、江坤宇（右）在球場休息吃餅乾被轉播鏡頭拍到。（圖／陳晨威IG）

▲中華隊全員來到桃園機場，出發日本東京參加世界12強賽複賽。（圖／記者朱永強攝）

世界12強棒球賽昨（19）日中華隊在大巨蛋對戰古巴，先發名單出現調整，原先前幾場都是先發的球員陳晨威及江坤宇輪休，先在台下幫隊友加油，不過比賽轉播時兩人被拍到在場邊吃餅乾，吃吃喝喝畫面流出讓球評笑說「吃吃吃，我看這箱應該要直接空運到日本去喔」，更開玩笑調侃難得休息的兩人：「原來加油比較耗熱量」，讓球迷笑翻。中華隊晉級4強要前進日本繼續完成12強賽事，昨日在大巨蛋對上古巴，原先都是先發的陳晨威及江坤宇在場邊休息，意外被拍到吃零食的畫面，只見兩人忘我聊天吃餅乾，看到鏡頭在拍，陳晨威也嚇到趕緊摀住嘴巴，江坤宇也是一度定格，只剩嘴巴在動，兩人難得有如此放鬆的畫面，也讓球評看了笑翻。轉播時球評當場也調侃二人：「吃吃吃！吃吃吃！我看這箱應該要直接空運到日本去喔」，另一名球評則答腔：「原來加油比較耗熱量」，讓粉絲全笑翻，放在場邊的透明零食箱意外成為焦點。愛爾達將該片段上傳，也笑說：「零食大盜上線，這畫面像極了偷吃零食被抓到的小朋友」。粉絲看到陳晨威、江坤宇可愛的偷吃畫面也紛紛開玩笑留言：「發現自己上大螢幕那瞬間的反應太可愛了吧」、「兩隻都好可愛，難得可以在場邊爽爽吃零食」、「記得叫飲料，還有買瓜子可以丟隊友」、「哈哈終於小放鬆了」、「這邊支持阿坤，因為他手上那個比較好吃」、「昨天對澳洲訂大奶微微，對古巴吃零食」。而中華隊順利晉級，今（19）日稍早全體球員也到桃園機場，要出發日本東京參加世界12強賽的複賽。中職會長兼任中華隊領隊蔡其昌，在行前喊話球迷：「不管有沒有到日本，都要把東京當成主場吶喊。」教育部也頒發20萬加菜金勉勵選手，隊長陳傑憲則對外喊話：「感謝隊友、教練團我們做到了，我們要成為台灣的驕傲，用百分百的力量與努力，為台灣拿下最好的成績。」期待中華隊傳回佳績，改寫新紀錄。