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勞動部勞動力發展署北分署1名39歲的吳姓同仁本月初疑似因遭到職場霸凌，在辦公室輕生，勞動部今（19）日上午召開記者會，由勞動部部長何佩珊、勞動部政務次長許傳盛，說明公務員輕生事件的調查結果，並宣布將謝宜容降調，調離原職務。對此，國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，謝宜容分署長到任一年半，北分署總共有102人，但在她任內已經離退人員高達81人。王鴻薇表示，勞動部勞動發展署北基宜花金馬分署吳姓公務員，是否長期遭到分署長謝宜容職場霸凌？事發後輿論一片譁然，身為維繫職場良好環境，防治職場霸凌的主管機關竟然發生霸凌事件且造成人命損失。王鴻薇表示，謝宜容分署長到任一年半，北分署總共有102人，但在她任內已經離退人員高達81人，包括9位主任、5位科長、2位股長、1位場長，在其任職期間共計17位主管職離開單位。王鴻薇質疑，勞動部霸凌案發生兩周遲遲未公布調查報告，「何佩珊部長到底在怕什麼？難道如外界所聞謝宜容分署長後台很硬？勞動部一直不敢動這位「土皇帝」？」王鴻薇指出，勞動部趕在國民黨團今日上午召開記者會後，才公布調查報告，國民黨團嚴厲譴責勞動部，且會持續觀察勞動部對這起極為嚴重的職場霸凌案。