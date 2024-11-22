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▲喜翔在《春行》中呈現高難度演技，後半段尤其有一大段近乎「獨角戲」，實力驚人。（圖／金馬影展執委會提供）

▲張震（左）在《餘燼》中飾演一名刑警，查案還要面對內心掙扎，角色深度不一般。（圖／本地風光提供）

▲游學修在《看我今天怎麼說》飾演追夢的聾啞人士，全程手語演出極富挑戰性。（圖／金馬影展執委會提供）

▲張志勇（中）在《漂亮朋友》中，把中年深櫃男同志演得相當出色。（圖／金馬影展執委會提供）

▲泰國男星萬洛隆甘迦在《白衣蒼狗》飾演非法的泰國移工，細膩演技讓移工困境走入大眾視野。（圖／金馬影展執委會提供）

第61屆金馬獎頒獎典禮將在23日晚間於台北流行音樂中心盛大登場，這次最佳男主角入圍名單公布，包含首次入圍的老戲骨喜翔及2021年靠《緝魂》拿下金馬影帝的張震，另外還有泰國男星萬洛隆甘迦（Wanlop Rungkumjad）、中國演員張志勇、香港演員游學修。《NOWnews今日新聞》就為您統整5名入圍男星的經歷，帶大家一同來認識他們。台灣資深演員喜翔憑藉《春行》入圍第61屆金馬獎，他在片中飾演一名老年丈夫，為了延續對亡妻（楊貴媚飾）的愛情而將她的遺體冷藏，隱瞞著這段秘密的痛苦。喜翔的表演層次豐富，深刻展現了一位傳統男性面對喪失的複雜情感。1973年就出道的喜翔，長期活躍於戲劇圈，2018年曾靠電視劇《阮氏碧花與她的兩個男人》拿下金鐘迷你劇集（電視電影）男配角獎；他在今年上映的電影《角頭—大橋頭》中飾演黑道大哥「喜爺」，陰險演繹也給觀眾留下深刻印象。此次喜翔再度以成熟且自然的演技贏得喝彩，爭搶影帝寶座可說是勢在必得。48歲的張震今年是第5度入圍金馬獎，這次他憑藉鍾孟宏執導的《餘燼》角逐影帝。張震在電影中飾演一名警察，身陷案件迷霧的同時還需面對內心的掙扎，展現了他一貫的深沉演技。而張震曾在2021年以《緝魂》獲得第58屆金馬影帝，其經典代表作還包括《臥虎藏龍》、《刺客聶隱娘》和《一代宗師》，這次更進一步挑戰極具心理層次的角色，證明了他的持續突破。香港演員游學修今年才34歲，是這批金馬男主角入圍名單中最年輕的一人。他首次入圍金馬，以《看我今天怎麼說》中全程手語的表演挑戰自我；電影講述一名聾啞青年在追求夢想過程中的掙扎與成長，游學修成功展現了角色的內心堅韌。他在香港電影圈以創作型演員和導演著稱，過去參與的作品多以小成本製作和創新形式見長，此次的表現讓人看到他的更多潛力，也進一步走向國際舞台，期待他日後推出更多不一樣的作品。46歲的張志勇是中國男演員，這次他以《漂亮朋友》首度入圍金馬，該片被金馬獎執委會執行長聞天祥譽為「華語同志電影天花板」，劇情描述人到中年的張志勇決意出櫃，和被年輕理髮師男友分手的徐剛萍水相逢，擦出愛的火花。該劇蘊藏詼諧本色和多組炙熱愛情關係的發展，讓人看了意猶未盡，對張志勇在片中的大膽突破更是讚譽有加。張志勇的表演風格以自然樸實著稱，成功刻畫了小人物的幽默與無奈，為電影注入深刻的情感張力。若此次張志勇能獲獎，將是繼2018年徐崢之後，首位拿下金馬影帝的中國男演員。泰國男星演員萬洛隆甘迦（Wanlop Rungkumjad）以《白衣蒼狗》挑戰金馬影帝，是第一位入圍金馬獎的泰國演員。41歲的他在片中飾演一名在台非法務工的泰國移工，因為家庭壓力與生活困境而陷入道德與生存的掙扎。他以細膩演技將角色的無助與堅強完美融合，也讓移工議題得以被更多觀眾看到。這次的表現不僅為他贏得入圍肯定，也彰顯了其卓越的角色詮釋能力。萬洛隆受訪時也表示這次入圍對他來說意義重大，他確定會來台參與頒獎典禮。而《白衣蒼狗》是台灣、新加坡、法國3國一起合作推出的跨國電影，這次一口氣入圍了金馬7座獎項，目前該劇已經在坎城影展拿下「金攝影機特別提及獎」，有沒有機會在金馬獎中大獲全勝，讓粉絲也很期待。