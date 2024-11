我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉冠廷(左)和孫可芳(右)今年才升格當新手爸媽,劉冠廷就接下金馬主持重擔。(圖/孫可芳IG)

▲楊千霈(左起)與徐鈞浩都主持過金馬紅毯,這次帶領新手王渝萱,誓要讓紅毯絕不冷場。(圖/金馬執委會提供)

▲阿部寬(左)首次來台擔任金馬頒獎人,關繼威(右)兒時曾在台灣拍過戲。(圖/金馬執委會提供)

▲魏如萱(上中)攜手黃宣(上左1)演出,表演陣容還包含靈魂歌姬9m88(上右1)、王若琳(上左2)、安溥(上右2)、拉縴人少年兒童合唱團(下)。(圖/金馬執委會提供)

2024年第61屆金馬獎頒獎典禮將在23日晚間登場,星光大道下午5點30分就會於台北流行音樂中心盛大展開!這次金馬頒獎亮點滿滿,主持人找來第58屆金馬獎最佳男配角得主劉冠廷,海外來賓陣容則有日本男星阿部寬等,眾多看點讓影迷非常期待。《NOWnews今日新聞》也為您整理相關資訊,包含直播平台、表演陣容懶人包,帶大家一次看。 本屆金馬獎主持人由36歲的劉冠廷擔任 ,今年他的太太孫可芳才剛生下寶貝兒子「小太陽」,劉冠廷晉升新手奶爸後又迎來金馬主持重任,不免有些緊張,也讓他直呼自己作夢都想不到:「金馬居然還能夠更勇敢,找我當典禮主持人!」儘管如此愛開玩笑,但劉冠廷也強調主持金馬一定會全力以赴,作風一樣幽默有趣的他,會帶來什麼精彩串場主持,讓粉絲相當期待。楊千霈算是主持金馬獎的「老前輩」今年一度被傳婚變疑雲的她, 這次還是開心接下紅毯主持棒 ,搭檔電視劇《商魂》中飾演三郎的徐鈞浩,二度合作,楊千霈表示自己有「回歸初心」的感覺,希望能重新出發讓觀眾耳目一新;楊千霈也表示自己非常期待能與金馬影后吳君如見面,已經迫不及待想訪問對方了。而徐鈞浩二度擔任紅毯主持,他說自己能在收到金馬邀請是莫大的榮幸,回憶起上次站在紅毯上的緊張心情,徐鈞浩笑說希望自己這次能夠更加放鬆,與更多影人一起交流;作為影迷的他,已經開始準備觀賞所有入圍作品。而首次擔任主持的王渝萱,是58屆金馬獎最佳女配角得獎人,她說謝謝金馬的邀請和肯定,自己絕對會抱著武士般的決心,好好完成紅毯主持任務。日本金像獎影帝阿部寬拍過《羅馬浴場》、《夕霧花園》, 這次首度以頒獎人身分來台參加金馬獎 ,同樣來頭不小的來賓還有奧斯卡最佳男演員關繼威、最佳導演關家永及製片人王慶。關繼威憑藉好萊塢巨作《媽的多重宇宙》拿下此獎,美國越南華裔的他從此聲名大噪,而關繼威和台灣的緣份還不小,他曾在1993年以童星身分演出台灣8點檔《大太監與小木匠》,這次來台應該也會藉機回味小吃,希望台灣能讓外賓留下珍貴回憶。本屆金馬完整頒獎嘉賓名單:阿部寬、張震、關繼威、關家永、王慶、蔡振南、太保、高捷、龍天翔、許光漢、陳柏霖、王淨、曾敬驊、袁澧林、張艾嘉、吳君如、楊貴媚、林嘉欣、謝盈萱、楊雁雁、林品彤、李安、王童、朱延平、許芳宜、黃韻玲、譚家明、李屏賓。曾在金馬舞台展現精湛歌藝的魏如萱,此次攜手創作歌手YELLOW黃宣組隊演出,以「造夢的人」為主題,帶來一場別於過往、耳目一新的活潑表演,獻給所有造夢的電影人。這對跨界合作組合,不僅延續了魏如萱過往在金馬舞台上的經典魅力,更注入了黃宣的創新風格,讓觀眾對即將爆發的音樂火花充滿期待。另一組表演嘉賓是以《我沒有談的那場戀愛》跨界影壇的女歌手9m88,她如今戲約不斷,影迷將在金馬名導陳玉勳的新作《大濛》與金馬影后舒淇首執導筒的《女孩》看到她的精彩演出。這次也是9m88首度站上金馬典禮舞台,她將重新演繹1937年經典歌舞片《隨我婆娑》的名曲〈They Can't Take That Away From Me〉,以溫暖的爵士曲調,向逝世影人致上最深的追思之情。曾3度獲金曲獎肯定的歌手王若琳,首次為電影打造主題曲便以《鬼才之道》入圍金馬,將現場演唱充滿黑色幽默的〈鬼才出道〉。同樣首度入圍金馬獎的安溥,則將獻唱《女兒的女兒》主題曲〈妳怎麼想〉, 傾吐母女至深的羈絆。曾巡演國際、屢次登上國家音樂廳的「拉縴人少年兒童合唱團」,亦將以純淨嗓音重現《餘燼》主題曲〈北方來的人〉,精彩表現讓人期待。這屆金馬獎不僅創下史上最高報名數量,也有將近800位入圍影片影人將出席今年盛會。星光大道於5點30分開始,頒獎典禮準時於晚間7點舉行。