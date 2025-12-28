我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Tony McCollister（右）曾以實境秀《Neighbors with Benefits》闖出知名度。（圖／翻攝自A&E YouTube）

Tony McCollister涉性交2隻狗！784萬元交保

43歲美國男星Tony McCollister（托尼・麥考利斯特）因A&E電視台實境節目《Neighbors with Benefits》聞名，日前於俄亥俄州當地涉嫌未成年人猥褻、與2隻狗發生性行為而遭逮捕，本月25日出庭後以25萬美元（約新台幣784萬元）交保，預計30日將再次出庭，美國媒體TMZ報導指出，相關單位已在調查過程中，全面安置Tony飼養的寵物，引發譁然。據TMZ報導，Tony涉嫌對2隻狗進行性虐待，當局的沃倫郡警長表示，動物均在案件調查期間被帶走，目前受到妥善照顧，且Tony已經於本月25日被逮捕，事後法院裁定以25萬美元（約新台幣784萬元）交保，並不得接觸任何孩童及動物。Tony曾登上實境秀《Neighbors with Benefits》，當時他與妻子Diana McCollister（黛安娜・麥考利斯特）與其他夫妻進行換偶生活，題材大膽、被當時風氣所排斥，僅播出2集便停播，被問及此案件，Diana直回2人早已離婚，沒有瓜葛。