43歲美國男星Tony McCollister（托尼・麥考利斯特）因A&E電視台實境節目《Neighbors with Benefits》聞名，日前於俄亥俄州當地涉嫌未成年人猥褻、與2隻狗發生性行為而遭逮捕，本月25日出庭後以25萬美元（約新台幣784萬元）交保，預計30日將再次出庭，美國媒體TMZ報導指出，相關單位已在調查過程中，全面安置Tony飼養的寵物，引發譁然。
Tony McCollister涉性交2隻狗！784萬元交保
據TMZ報導，Tony涉嫌對2隻狗進行性虐待，當局的沃倫郡警長表示，動物均在案件調查期間被帶走，目前受到妥善照顧，且Tony已經於本月25日被逮捕，事後法院裁定以25萬美元（約新台幣784萬元）交保，並不得接觸任何孩童及動物。
Tony曾登上實境秀《Neighbors with Benefits》，當時他與妻子Diana McCollister（黛安娜・麥考利斯特）與其他夫妻進行換偶生活，題材大膽、被當時風氣所排斥，僅播出2集便停播，被問及此案件，Diana直回2人早已離婚，沒有瓜葛。
🔺資料來源－
A&E YouTube
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
