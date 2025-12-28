我是廣告 請繼續往下閱讀

▲除了疏散的竹科周邊出現車潮，中部科學園區的中科路、東大路二段，南部科學園區的南科七路、環西路二段均有出現部分車潮。（圖／取自Google地圖）

宜蘭外海27日晚間11時5分，發生芮氏規模7.0地震，震央位在宜蘭縣政府東方32.3公里。台積電稍早表示，少數竹科廠區達疏散標準，進行室外疏散。然而，即便並未出現災情，但每逢大地震，台積電工程師均必須漏夜回廠檢查設備及破片，也讓凌晨的竹科周邊的園區一路仍有車潮。台積電凌晨說明，少數竹科廠區達疏散標準，公司以人員安全為第一優先，依緊急應變程序進行人員室外疏散與清點中，各廠區工作安全系統運作正常。然而，即便無災情，網友表示被視為「工程師最焦慮的音樂」的廠用手機鈴聲《台積心靈捕手》，今晚地震應也是響不停。除了疏散的竹科周邊出現車潮，中部科學園區的中科路、東大路二段，南部科學園區的南科七路、環西路二段均有出現部分車潮，顯示守護「護國神山」的各路工程師均已逐步回廠。