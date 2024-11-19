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▲陳慕義貼出金馬獎盃與啞鈴照，笑說兩者差不多重。（圖／陳慕義臉書）

▲香港影后張曼玉4度封后，為金馬影后最高紀錄。（圖／甲上娛樂提供）

▲梁朝偉共拿下3座金馬獎最佳男主角，是獲獎最多的影帝。（圖／梁朝偉IG）

第61屆金馬獎頒獎典禮即將在本月23日登場，外界除了關注獎項花落誰家外，對於金馬獎的知識又了解多少？比如金馬獎的名稱由來竟與外島有關；獎盃重量重達3.5 公斤，相當於6杯手搖飲料；影帝梁朝偉擁有3座金馬獎成影帝之最。《NOWnews今日新聞》整理出3個金馬獎冷知識，帶大家一起更認識金馬獎吧！金馬獎命名由來與真實的「馬」無關，「金」、「馬」2字其實分別代表「金門」、「馬祖」兩座外島地名的首字。1962年第1屆金馬獎在台北登場，由於金門、馬祖是台灣軍事對峙的最前線，當時的新聞局長期待用國軍在金、馬2地前線抗戰的堅毅精神，激勵電影人不斷努力、持續創作，而剛好金馬2字也符合當時世界各國對獎項的命名模式，因此便以此命名。1座金馬獎的獎盃重達 3.5 公斤，相當於6杯手搖飲料，得獎者想一手將獎盃高高舉起，可是要先鍛鍊一下自身臂力才行！先前憑電影《老狐狸》獲得最佳男配角的演員陳慕義，當時在臉書曬出一手拿獎盃一手拿啞鈴的照片寫下：「金馬獎座淨重 3.5 公斤，啞鈴淨重 8 磅，兩者略同」、「領了座金馬回來，頓時發現兩個一起舉，舉重若輕、心有喜悅，就這樣決定要努力運動。」許多粉絲也笑稱金馬獎座根本是「最高貴健身工具」。至於金馬獎獲獎紀錄最多次的影后，是由港星張曼玉拿下，她憑藉電影《人在紐約》、《阮玲玉》、《甜蜜蜜》、《花樣年華》4度問鼎金馬最佳女主角，紀錄至今無人能破。1990年還以電影《滾滾紅塵》獲得「金馬獎最佳女配角獎」，共坐擁5座金馬獎，是得獎最多的演員。男神梁朝偉則是拿下3次金馬獎最佳男主角，他在1994年以電影《重慶森林》首次獲得金馬影帝肯定，接著在2000年、2007年分別以《花樣年華》、《色，戒》拿下金馬「最佳男主角獎」，是獲獎最多的影帝。