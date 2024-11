我是廣告 請繼續往下閱讀

▲毒防局長林瑩蓉奉派代表高雄市政府,率隊前往新加坡領獎。(圖/高市府毒防局提供)

▲高市毒防局的專案自亞太區上千件提案中脫穎而出,獲得IDC評審團肯定。(圖/高市府毒防局提供)

由IDC國際數據資訊有限公司 (International Data Corporation)主辦的「2024未來企業大獎(Future Enterprise Awards)」於11月 18、19日在新加坡舉行頒獎典禮,高雄市政府毒品防制局以「大數據&5GAIoT 智慧毒品防制系統〜科技輔導暨藥癮者高風險自動預警」專案,榮獲2024 IDC 未來企業大獎之「智慧城市特別獎-最佳市民福祉獎(Special Award for Smart Cities–Best in Citizen Wellbeing)」台灣暨亞太區二獎項,由毒防局長林瑩蓉奉派代表高雄市政府,率隊前往新加坡領獎。IDC是全球引領資通訊市場情報、數據和顧問諮詢之著名機構,「IDC未來企業大獎」是數位科技領域的國際重要獎項,採兩階段方式評選出亞太地區數位轉型領域傑出之政府、企業或組織專案予以表彰,亞太區未來企業獎需與其他國家得獎者角逐競爭,高雄市政府毒品防制局的專案自亞太區上千件提案中脫穎而出,獲得IDC 評審團肯定是「佳作中的最佳」(best of the best),展現高雄市政府運用數位創新科技提升社會公共服務與市民福祉之努力,再次嶄露國際。毒品防制局提出的高雄「大數據&5GAIoT 智慧毒品防制系統〜科技輔導暨藥癮者高風險自動預警」專案,改變傳統輔導方式,以AI 科技突破社會服務人工極限,建置風險因子與保護因子的大數據 AI 分析雷達圖,掌握輔導方向及風險趨勢,對症下藥,提升輔導成效,結合首創多維度科技家系圖,自動勾稽跨個案家系成員,發覺隱藏風險,建置高風險自動預警,輔以 LBS 預測分析涉毒高風險區,強化風險預防,運用數位創新技術提升本市毒品防制成效,而獲「智慧城市特別獎-最佳市民福祉獎」殊榮。IDC 亞太區資深研究經理Manoj Vallikkat 表示:「因應全球各國政府所面臨的毒品濫用重大挑戰,關鍵在於精確識別高風險區域,並進行早期且及時的干預。臺灣的高雄市政府正在運用 AI、5G 與大數據分析等新興技術來解決這一問題,不僅能對高風險藥癮者提供自動化預警,還能透過科技輔助的方式提供早期介入的輔導服務。隨著公民意識的提升、完善的治理及與創新科技公司的合作,使高雄市政府得以更有效率地管理此類社會問題,並提升治理效能。」林瑩蓉受獎後表示,感謝IDC 對高雄市政府毒品防制團隊推動 AI 科技創新、強化城市智慧安防的肯定,藥物濫用造成個人、家庭、社會、國家的危害,已是全球共同面對的問題與挑戰,智慧毒品防制系統的科技輔導已在高雄實際執行三年,是促進輔導成效的有效解決方案,司法官學院、高雄地檢署、台東地檢署及教育部均至毒品防制局觀摩交流,加拿大楓嶺市 Dan Ruimy 市長也在今年智慧城市展讚許此系統並期盼交流合作,林瑩蓉強調,智慧毒防系統透過「科技」加乘,開創「輔導」新紀元,整合健全社會毒防體質,促動臺灣與國際接軌,感謝市長陳其邁的卓越領導,將持續秉持「以人為本」的創新精神,強化5G AIoT 技術,擴散推廣運用,全面強化毒防策略,繼續提升市民福祉,實踐智慧安防及 SDGs、ESG,展現創新、韌性與共好價值的智慧城市目標。