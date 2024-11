我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳涵瑜(球球)推出個人首張寫真EP,還將舉辦創意舞蹈大賽。(圖/無限志娛樂提供)

曾為韓團EXIT師妹的23歲歌壇新人陳涵瑜(球球),年初發行首支單曲〈Boom!〉頗獲注目,10個月後,再以個人首張寫真EP《Eyes On Me》朝夢想再邁進一大步。她國中時曾是小胖妹,最胖的時候達78公斤,備受同學嘲笑,後來因為迷上「五月天」,才立志要當藝人,開始了減肥之路。她憑著毅力減重成功,高中時更成為全校校花,相當勵志。她還透露直到現在只要意志力動搖,就會聽聽「五月天」的歌,告訴自己不要放棄。許多少男少女都有明星夢,陳涵瑜瘦身成功後,也入選韓團練習生,當上了韓團EXIT師妹,也因此練就出能歌善舞的本事。她的首張EP以Mz世代(1981年至2010年之間出生的人)「愛情3部曲」為主要概念,分為「相遇-愛上me」、「相戀-愛情甜蜜蜜」、「分開-幸福邊緣」3段音樂故事,收錄〈Eyes On Me〉、〈愛情甜蜜蜜〉,以及她首次詞曲創作的〈幸福邊緣〉等3首歌曲。主創團隊與米亞若MiyaRo、吳宇凡等新世代音樂人合作,呈現出甜而不膩、節奏明亮的嶄新創意。在音樂製作上,為提升專輯活力和豐富音樂性,還力邀曾合作過克里斯小子、GD、PSY等國際大咖的音樂製作人傑法蘭柯作歌曲後製,最後成果頗具國際水準。首波主打〈Eyes On Me〉是製作團隊為陳涵瑜量身打造的自信之作,講述現代人愛情觀就像是一場不斷變換風景的冒險,來得快去得也快,球球首次嘗試輕快的電子節奏風格舞曲,以俏皮充滿活力的歌聲搭配女孩可愛自信的歌詞,希望傳達「就算是海王,只要看到女孩展現自我魅力,也會改變愛情觀、無可救藥的愛上」的大方與率性。而現實生活中,球球坦言自己以前是百分百的戀愛腦,一談戀愛就把戀人擺第一,所以常在感情中受傷,笑道:「以前什麼都不懂,青春期勇猛直衝不想後果的付出,到現在做事情之前會為彼此多想一些,這是我看到自己的改變。有變聰明一點了啦!」她也感謝過程中的成長與帶給她的收穫。此次,為拍攝首張寫真EP《Eyes On Me》,球球也在事前做足準備,除了平常不碰澱粉只吃原型食物的飲食控制外,為了讓身材更加勻稱,今年也努力學習皮拉提斯,甚至愛上皮拉提斯,打算在新家買一張練習的機械床。而拍照前為求美美入鏡,她坦言有去打了消脂針,慶幸醫生技術好,沒有想像中的痛。陳涵瑜首張寫真EP《Eyes On Me》已展開預購,將於12/5正式發行。為鼓勵有夢想的人跟她一起追夢,將青春熱力發洩在音樂舞蹈上,她也特別舉辦專輯宣傳活動《愛上me, K-POP創意舞蹈大賽》,只要追蹤她的「陳涵瑜球球 IG 」即可報名參賽,相關活動報名資訊及陳涵瑜(球球)最新動態,可以上IG查詢。