接近年底，蘋果為近 100 個國家和地區的聽眾提供在地年終2024 年排行榜，其中包括熱門節目、最熱門單集，還有追蹤數最多的節目，以及被分享最多次的節目。從台灣的名單中可以發現，炎上體質的百靈果、呱吉自帶流量，兩頻道都上熱門，合體的單集也成為年度熱門之一。蔡阿嘎543今年因前員工AB合約事件造成轟動，關我屁事系列邀請回鍋員工耶嫩抖出三年前離職秘辛，該集吸引大量聽眾收聽，入列年度榜單。
在蘋果公佈的2024年Apple Podcast熱門節目(不分排名)不乏是大眾熟悉的頻道，像是百靈果、股癌、吳淡如等人的節目，其中百靈果和同為熱門節目的呱吉強強聯手，合體大聊總統選舉也進到熱門單集內。蔡阿嘎543今年因前員工蘿拉AB合約爭議事件受矚目，節目成為大熱門，和回鍋員工耶嫩大談當初離職黑暗內幕也成為熱播單集。
此外，家長育兒神器的說故事頻道，童話阿姨的從前從前成為熱門節目，單集「從前100隻豬與100隻大野狼」讓孩子一聽再聽，暑假聽到開學，颱風天、下雨天也成為家長育兒救贖，成為年度熱門單集之一。豬探長推理故事集 EP.69「傷心的瘋狂畫家」從今年初就上線，從年頭聽到年尾，擠進年度熱播榜。
🟡2024 Apple Podcast 熱門節目
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此外，家長育兒神器的說故事頻道，童話阿姨的從前從前成為熱門節目，單集「從前100隻豬與100隻大野狼」讓孩子一聽再聽，暑假聽到開學，颱風天、下雨天也成為家長育兒救贖，成為年度熱門單集之一。豬探長推理故事集 EP.69「傷心的瘋狂畫家」從今年初就上線，從年頭聽到年尾，擠進年度熱播榜。
🟡2024 Apple Podcast 熱門節目
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