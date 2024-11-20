接近年底，蘋果為近 100 個國家和地區的聽眾提供在地年終2024 年排行榜，其中包括熱門節目、最熱門單集，還有追蹤數最多的節目，以及被分享最多次的節目。從台灣的名單中可以發現，炎上體質的百靈果、呱吉自帶流量，兩頻道都上熱門，合體的單集也成為年度熱門之一。蔡阿嘎543今年因前員工AB合約事件造成轟動，關我屁事系列邀請回鍋員工耶嫩抖出三年前離職秘辛，該集吸引大量聽眾收聽，入列年度榜單。

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▲凱莉問蔡康永身為名人可不可以使用交友軟體約砲，蔡康永如實表達自己的看法。（圖／百靈果News　YouTube）
▲百靈果News長期盤踞熱門節目之一，讓該頻道順利成為年度熱門節目之一。（圖／百靈果News　YouTube）
在蘋果公佈的2024年Apple Podcast熱門節目(不分排名)不乏是大眾熟悉的頻道，像是百靈果、股癌、吳淡如等人的節目，其中百靈果和同為熱門節目的呱吉強強聯手，合體大聊總統選舉也進到熱門單集內。蔡阿嘎543今年因前員工蘿拉AB合約爭議事件受矚目，節目成為大熱門，和回鍋員工耶嫩大談當初離職黑暗內幕也成為熱播單集。

此外，家長育兒神器的說故事頻道，童話阿姨的從前從前成為熱門節目，單集「從前100隻豬與100隻大野狼」讓孩子一聽再聽，暑假聽到開學，颱風天、下雨天也成為家長育兒救贖，成為年度熱門單集之一。豬探長推理故事集 EP.69「傷心的瘋狂畫家」從今年初就上線，從年頭聽到年尾，擠進年度熱播榜。

▲2024 Apple  Podcast 熱門節目。（圖／翻攝官網）
▲2024 Apple  Podcast 熱門節目。（圖／翻攝官網）
🟡2024 Apple  Podcast 熱門節目

  • 百靈果News
  • GOOAYE股癌
  • 唐陽雞酒屋
  • 好味小姐開束縛我還你原型
  • 從前從前
  • 呱吉
  • 吳淡如人生實用商學院
  • 蔡阿嘎543
  • 下一本讀什麼
  • 大人的Small Talk
🟡2024 Apple  Podcast 熱門單集

  • GOOAYE股癌 EP470
  • 好味小姐開束縛我還你原型  EP185 「愛才沒這麼簡單阿杰倫！！」
  • 蔡阿嘎543 「關我屁事ep.13 feat.耶嫩回鍋！不忍全講了：三年情離職真正原因！」
  • 百靈果News 「聊聊總統大選feat.呱吉」
  • 從前從前「100隻豬與100隻大野狼」
  • 豬探長推理故事集 「EP.69傷心的瘋狂畫家」
  • 呱吉 「新資料夾 奇葩戀愛特輯」
  • 臺通 「EP373人類的讚歌是勇氣的讚歌」
  • 博音「 EP141 誰要聊康熙啊！我只想聊歡樂三國志 ft.蔡康永」
  • 唐陽雞酒屋 「EP322 月亮星座，你藏最深的脆弱面」
  • ▲2024 Apple  Podcast 熱門單集。（圖／翻攝官網）
    ▲2024 Apple  Podcast 熱門單集。（圖／翻攝官網）

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