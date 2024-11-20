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▲Ryan Ward在12強A組預賽敲出4發全壘打，今（20）日賽前記者會也表示期待對上日本隊。（圖／取自WBSC X)

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2024第三屆世界棒球12強，美國將在明（21）日晚間6點迎來超級循環賽首戰，對手將是B組預賽拿下5勝的地主日本，兩隊也在今（20）日前往東京巨蛋進行官方練習，並參與賽前記者會，美國隊總教練Mike Scioscia在記者會上，向在場日本媒體開玩笑說：「大谷翔平應該不會登場吧？」Scioscia從2000年開始執教洛杉磯天使隊，曾在2002年帶領天使拿下世界大賽冠軍，2018年Scioscia也參與了招募大谷翔平的過程，並在大谷翔平新人年成為他的總教練，提到大谷翔平今年的表現，Scioscia表示要在投、打中都大顯身手，且創下歷史性的成績，是一件非常了不起的事。隨後Scioscia談到了明晚對上日本的比賽，他表示日本是一支具有良好基本功的球隊，他們的守備非常好，然而現在的情況不是要想說其他隊有多好，是要專注在該怎麼打出屬於自己的風格，他們是一支危險的球隊，而不是只有一兩個球員危險，明天的比賽我要珍惜每一顆球然後專注在比賽上。在預賽擊出4發全壘打的美國隊外野手Ryan Ward，今日也出席賽前記者會，談到明天的比賽，他認為會是一次非常酷的體驗，「我在去年WBC經典賽觀看了所有日本隊的比賽，能夠在東京和日本隊比賽，我相信會是一次非常酷的經驗。」