藝人柯震東2014年在北京吸食大麻被捕，演藝事業一度重挫，後來靠著電影《再見瓦城》復出，演技也受到評審肯定，入圍當年金馬獎最佳男主角。近期他為了準備新戲嘗試增重，讓他痛苦不堪，昨（19）日在社群喊「吃不下了」，不料卻被網友酸「吃毒嗎」，柯震東也高EQ回應：「早沒得吃了！」

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柯震東為了演出新戲正在增胖，昨日他在Threads發文表示，「我吃不下了……誰來幫我吃」，沒想到釣出一位酸民回覆：「吃毒嗎？那大可不必了！」柯震東看到後也展現高情商回應：「呵呵！早就沒得吃了！」

▲酸民留言吃毒嗎？柯震東親回：「早就沒得吃了！」（圖／取自柯震東 Threads）
▲酸民留言吃毒嗎？柯震東親回：「早就沒得吃了！」（圖／取自柯震東 Threads）
粉絲狂報名一起吃飯　柯：來！約吃飯

而其他粉絲則回覆，「雖然不知道是什麼，先答應」、「你在哪？我等等到」、「我來幫你吃，吃什麼」，讓柯震東再度留言「看到很多人想吃！沒關係我們約一個50萬（人）一起吃飯」。

▲柯震東又再度留言，看到很多人想吃，那我們約一個50萬人的飯局，一起吃飯！（圖／取自柯震東Threads）
▲柯震東又再度留言，看到很多人想吃，稱要約一個50萬人的飯局，一起吃飯！（圖／取自柯震東Threads）
北京吸毒演藝事業重創　靠《再見瓦城》成功復出

2011年柯震東主演電影《那些年，我們一起追的女孩》爆紅後，2014年在北京吸食大麻被捕，演藝事業陷入低潮，直到2016以《再見瓦城》入圍金馬最佳男主角，事業才再度好轉。今年柯震東又獲得金鐘獎最佳男配角，獲得評審的肯定，加上在Threads上搞笑發言，又圈了一票粉絲。

▲▼柯震東出道即巔峰，戲齡12年多，片約不斷地他，未來還有電影《功夫》、影集《乩身》將問世。（圖／NOWnews資料照）
▲柯震東走過呼麻風波，靠著《再見瓦城》復出，還獲得當年金馬獎最佳男主角提名。（圖／NOWnews資料照） 
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