藝人柯震東2014年在北京吸食大麻被捕，演藝事業一度重挫，後來靠著電影《再見瓦城》復出，演技也受到評審肯定，入圍當年金馬獎最佳男主角。近期他為了準備新戲嘗試增重，讓他痛苦不堪，昨（19）日在社群喊「吃不下了」，不料卻被網友酸「吃毒嗎」，柯震東也高EQ回應：「早沒得吃了！」
柯震東為了演出新戲正在增胖，昨日他在Threads發文表示，「我吃不下了……誰來幫我吃」，沒想到釣出一位酸民回覆：「吃毒嗎？那大可不必了！」柯震東看到後也展現高情商回應：「呵呵！早就沒得吃了！」
粉絲狂報名一起吃飯 柯：來！約吃飯
而其他粉絲則回覆，「雖然不知道是什麼，先答應」、「你在哪？我等等到」、「我來幫你吃，吃什麼」，讓柯震東再度留言「看到很多人想吃！沒關係我們約一個50萬（人）一起吃飯」。
北京吸毒演藝事業重創 靠《再見瓦城》成功復出
2011年柯震東主演電影《那些年，我們一起追的女孩》爆紅後，2014年在北京吸食大麻被捕，演藝事業陷入低潮，直到2016以《再見瓦城》入圍金馬最佳男主角，事業才再度好轉。今年柯震東又獲得金鐘獎最佳男配角，獲得評審的肯定，加上在Threads上搞笑發言，又圈了一票粉絲。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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而其他粉絲則回覆，「雖然不知道是什麼，先答應」、「你在哪？我等等到」、「我來幫你吃，吃什麼」，讓柯震東再度留言「看到很多人想吃！沒關係我們約一個50萬（人）一起吃飯」。
北京吸毒演藝事業重創 靠《再見瓦城》成功復出
2011年柯震東主演電影《那些年，我們一起追的女孩》爆紅後，2014年在北京吸食大麻被捕，演藝事業陷入低潮，直到2016以《再見瓦城》入圍金馬最佳男主角，事業才再度好轉。今年柯震東又獲得金鐘獎最佳男配角，獲得評審的肯定，加上在Threads上搞笑發言，又圈了一票粉絲。
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