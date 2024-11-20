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▲林千又今（20）日曬出無名指戴上婚戒的照片，激動宣布自己結婚了。（圖／林千又IG）

▲林千又看海景，享用燭光晚餐，曬出自己無名指上的婚戒。（圖／林千又IG）

女星林千又桃花不斷，最知名的就是和納豆的一段情，近年來她淡出演藝圈，經常飛往國外去享受人生，同時做團購帶貨，事業做得風生水起，她先前才自爆被富商男友施暴，沒想到9個月過去竟然傳來喜訊，今（20）日曬出無名指戴上婚戒的照片，激動宣布自己結婚了。林千又在IG發文曬照，只見她的面前是一桌浪漫燭光晚餐，還搭配整片海景，她伸手秀出自己無名指上的婚戒，從打卡地點可以看到她人正在夏威夷茂宜島度假，充滿了幸福氛圍。林千又在文中用英文寫道，希望自己能夠永遠幸福，並標示自己的生日11月17日，甜蜜告白未婚夫Dr.Jeon，「Thank you for giving me a safe harbor from the wild oceans.（謝謝你在汪洋大海中給予我最安全的港灣。）」貼文曝光後，不少網友都在留言區獻上對她的生日祝福。由於鮮少人關注林千又的結婚喜訊，還有人在狀況外表示：「嚇死寶寶了，以為親愛的要結婚了。」對此，林千又也回應：「還不明顯嗎？大家只說生日快樂。」有粉絲祝福她：「哇！恭喜千又，幸福快樂，遠離以前的負能量。」她更趁機大讚未婚夫：「滿滿正能量，治癒了我的全部。」整個人洋溢著粉紅泡泡。