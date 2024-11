我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林千又今(20)日曬出無名指戴上婚戒的照片,激動宣布自己結婚了。(圖/林千又IG)

▲林千又看海景,享用燭光晚餐,曬出自己無名指上的婚戒。(圖/林千又IG)

女星林千又桃花不斷,最知名的就是和納豆的一段情,近年來她淡出演藝圈,經常飛往國外去享受人生,同時做團購帶貨,事業做得風生水起,她先前才自爆被富商男友施暴,沒想到9個月過去竟然傳來喜訊,今(20)日曬出無名指戴上婚戒的照片,激動宣布自己結婚了。林千又在IG發文曬照,只見她的面前是一桌浪漫燭光晚餐,還搭配整片海景,她伸手秀出自己無名指上的婚戒,從打卡地點可以看到她人正在夏威夷茂宜島度假,充滿了幸福氛圍。林千又在文中用英文寫道,希望自己能夠永遠幸福,並標示自己的生日11月17日,甜蜜告白未婚夫Dr.Jeon,「Thank you for giving me a safe harbor from the wild oceans.(謝謝你在汪洋大海中給予我最安全的港灣。)」貼文曝光後,不少網友都在留言區獻上對她的生日祝福。由於鮮少人關注林千又的結婚喜訊,還有人在狀況外表示:「嚇死寶寶了,以為親愛的要結婚了。」對此,林千又也回應:「還不明顯嗎?大家只說生日快樂。」有粉絲祝福她:「哇!恭喜千又,幸福快樂,遠離以前的負能量。」她更趁機大讚未婚夫:「滿滿正能量,治癒了我的全部。」整個人洋溢著粉紅泡泡。