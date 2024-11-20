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勞動部勞動力發展署北分署近期職場霸凌事件，一名吳姓公務員因承受龐大壓力輕生引發關注，指控遭到職場霸凌，經調查確認與分署長謝宜容涉及長期職場霸凌，不過勞動部19日公布調查結果，報告書中稱謝宜容的管理方式「並非導致該員輕生的主因」，還提到謝宜容「目的良善」引發議論。近日又有約聘僱員工向地方政府陳情，而且聲稱受害者不只他一人，此事涉及《勞基法》範疇，新北勞工局證實，近日將前往北分署勞檢，了解是否違法。本（11）月4日，北分署驚傳有一名39歲負責資訊業務的吳姓公務員被發現在辦公室輕生，隨後多名北分署員工隨後在網路匿名爆料，指控分署長謝宜容管理風格強勢，常常因為不滿意報告，或是回復不即時，因而咆哮、辱罵員工，甚至同仁在下班或假日未即時回覆LINE訊息，隔天就會被責問，造成同仁沈重身心壓力，事件經報導後引發喧然大波。19日勞動部調查結果出爐，勞動部政務次長許傳盛說明，雖無法證明北分署長謝宜容有言語辱罵、丟公文或霸凌等情事，但確認謝宜容在職場存在辱罵、情緒失控等情形，涉及職場霸凌，且情節重大，將其調離原職位、降調為非主管職，並送考績委員會議處勞動部19日上午召開記者會，說明公務員輕生事件的調查結果。勞動部長何佩珊表示，調查結果顯示，北分署分署長謝宜容情緒控管確實不當，讓同仁有職場霸凌的感受，但同仁選擇離開的主要原因是長期單獨從事單獨工作，超時工作、工作量過大、壓力太大，產生挫折感與孤立無援所致。何佩珊也宣布，謝宜容調離北分署長一職，並降調為非主管職，她還強調，自己沒有直接停權主管的能力，必須經過考績會審核，「絕對不是背景硬的問題」。不過記者會後並未平息風波，何佩珊今（20）日也宣布將將記謝宜容兩大過並停職、勞動力發展署署長蔡孟良一大過調離主管職，全案移送監察院和檢調，自己也將主動請辭。